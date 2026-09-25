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Domenica 27 settembre alle 18|
Sestri: ai Bagni Liguria, il libro sugli sport acquatici da inizio ‘900
Da Viviana Gori, Associazione “Amici di Villa Rovereto”
Il libro “Sestri Levante nel Mondo con gli sport acquatici da inizio ‘900 ai giorni nostri” sarà presentato domenica 27 settembre alle ore 18 presso i Bagni Liguria in Viale Rimembranza a Sestri Levante.
Gli sport acquatici che hanno anche portato il nome di Sestri Levante nel mondo sono stati:
nuoto;
vela, con barche che hanno partecipato a prestigiose regate;
palio remiero;
canottaggio, con la conquista di record nazionali e mondiali;
gozzo, l’equipaggio ha remato su fiumi e canali di tutto il mondo (dall’America all’Unione Sovietica)
…….. e molti altri che si possono leggere nelle pagine del libro.
Anche i Bagni Liguria, storicamente gestiti dalla famiglia Riccomini hanno fornito materiale storico per la nostra ricerca.
Lorenzo Riccomini infatti negli anni ’30 del secolo scorso è stato componente del gruppo sportivo della Fit Ferrotubi nella sezione nuoto e pallanuoto.
In foto la squadra di nuoto della Fit e un gruppo di nuotatori sul molo del porto