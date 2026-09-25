Santo Stefano d’Aveto: un ricco programma di appuntamenti

Ricco programma di appuntamenti in calendario a Santo Stefano d’Aveto da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Un fine settimana ricco di iniziative che vedrà protagonista la Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato, con mercatini, stand gastronomici, attività per grandi e piccini, mostra zootecnica, gimkana, degustazioni, eventi dedicati al mondo rurale e del bosco, mostra dei trattori, trebbiatura del grano, Giochi dei Nonni e sfilata delle bande. Il programma sarà arricchito anche dall’Open Day della Scuola di Musica, dalle escursioni guidate alla scoperta del territorio e dalla serata danzante di sabato.