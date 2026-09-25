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sabato 26 e domenica 27|
Santo Stefano d’Aveto: un ricco programma di appuntamenti
Dall’Ufficio IAT del comune di Santo Stefano d’Aveto
Ricco programma di appuntamenti in calendario a Santo Stefano d’Aveto da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Un fine settimana ricco di iniziative che vedrà protagonista la Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato, con mercatini, stand gastronomici, attività per grandi e piccini, mostra zootecnica, gimkana, degustazioni, eventi dedicati al mondo rurale e del bosco, mostra dei trattori, trebbiatura del grano, Giochi dei Nonni e sfilata delle bande. Il programma sarà arricchito anche dall’Open Day della Scuola di Musica, dalle escursioni guidate alla scoperta del territorio e dalla serata danzante di sabato.
Qui il programma degli eventi a Santo Stefampo d’Aveto
Qui le escursioni di settembre con Gianluca Bellismo
Qui le escursioni di settembre con Giuseppe Maggiolo