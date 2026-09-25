‘Santa’: i giovanissimi del “Miramare 416 Quartet”

Ci sono sogni che cominciano tra i banchi di scuola e prendono letteralmente fiato, nota dopo nota, per tutta l’estate. Per Biancaluce Benvenuto, Cristiano Gaioni, Angelo Giacomo Costa e Gabriele Scotto D’Antuono quel sogno sta per diventare realtà: salire con le loro trombe sul palco dell’Anfiteatro Umberto Bindi, sabato davanti a una platea di coetanei e domenica davanti al pubblico adulto, ai finalisti e ai premiati di una manifestazione letteraria nazionale. A guidarli sarà il loro insegnante, il maestro Fabio Fabbri.

Sono i quattro componenti del Miramare 416 Quartet, formazione nata nel percorso musicale della scuola secondaria di primo grado Vittorio G. Rossi, dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure. Tre ragazzi hanno terminato la seconda media; Cristiano Gaioni ha concluso la terza. Tutti hanno iniziato a studiare tromba nell’indirizzo musicale della scuola, dove gli studenti possono scegliere anche chitarra, pianoforte e flauto traverso.

Il Miramare 416 Quartet non è stato costituito soltanto per l’occasione. I quattro giovani musicisti hanno frequentato corsi di perfezionamento e si sono già confrontati con concorsi musicali nazionali, sia come solisti sia insieme, ottenendo premi di ogni genere. Negli ultimi mesi hanno continuato a esercitarsi con entusiasmo e hanno dedicato l’estate alle prove. La prima esibizione è in programma sabato 26 settembre alle ore 15 all’Anfiteatro Umberto Bindi, durante Santa in Giallo Junior con Rai Kids. Il quartetto suonerà al termine dello spettacolo di Armando Traverso, storico autore e conduttore della radio e della televisione per ragazzi. Subito dopo, alle 17, inizieranno gli incontri destinati al pubblico adulto.

Domenica 27 settembre li attende una prova diversa e altrettanto emozionante. Dalle ore 16, ancora all’Anfiteatro Umberto Bindi, il Miramare 416 Quartet offrirà un intermezzo musicale durante la cerimonia conclusiva di Santa in Giallo. La cerimonia comprende la proclamazione dei primi tre classificati dei Romanzi editi, dei Romanzi inediti e delle due categorie Junior, oltre alla consegna dei premi speciali. Conduce Oscar Puntel, con Armando Traverso nella parte Junior. Il repertorio scelto attraversa linguaggi e generazioni. Si comincia con The Pink Panther Theme di Henry Mancini, con la sua inconfondibile ironia cinematografica; si prosegue con una selezione dalle musiche di Harry Potter di John Williams, capace di restituire le atmosfere fantastiche della saga. Il passaggio al rock è affidato a The Final Countdown degli Europe, mentre Solfeggio per quattro trombe di Manzi porta in primo piano il dialogo tra gli strumenti, la precisione dell’insieme e l’affiatamento raggiunto dai quattro esecutori.

A prepararli e dirigerli è Fabio Fabbri, musicista e docente dal curriculum di rilievo. Ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. Vincitore di diversi concorsi internazionali di interpretazione musicale, Fabbri si è esibito come solista al Teatro Carlo Felice e ha collaborato con orchestre, ensemble e personalità della cultura e dello spettacolo. Ha partecipato alla stagione Milano Musica con il Dynamis Ensemble, in collaborazione con il Teatro alla Scala, e ha inciso anche le colonne sonore del film “Tutti i rumori del mare” e della sitcom televisiva “Impazienti”. Alla formazione classica ha affiancato studi di musicoterapia, jazz e musica elettronica. Fabio Fabbri ha insegnato al Conservatorio di Alessandria e nei licei musicali Niccolini-Palli di Livorno e Sandro Pertini di Genova. Dal 2023 insegna tromba all’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure. Il percorso del Quartetto Miramare 416 è stato sostenuto anche dal dirigente scolastico Riccardo Antola, la cui collaborazione ha reso possibili le iniziative di Santa in Giallo rivolte alle scuole e la partecipazione della formazione musicale.