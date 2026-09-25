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. Domenica 27 alle ore 10:30|
‘Santa’: Giornate Patrimonio, visita guidata al parco di Villa Durazzo
Dall’ufficio stampa di Progetto Santa Margherita Srl,
Giornate Europee del Patrimonio 2026, visita guidata gratuita al parco di Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Domenica 27 settembre 2026, ore 10:30.
In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2026, la Progetto Santa Margherita Srl, in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, invita il pubblico a visitare il parco storico di Villa Durazzo, uno dei complessi paesaggistici più suggestivi del Golfo del Tigullio.
Esteso per circa tre ettari e affacciato sul mare, il parco si articola in tre principali settori: il piccolo Agrumeto, nucleo più antico situato sul terrazzamento prospiciente il mare; il Giardino all’Italiana, caratterizzato da aiuole geometriche delimitate da siepi di mirto e ilex e il Bosco Romantico all’Inglese, che si sviluppa lungo il pendio della collina e offre una suggestiva commistione di specie esotiche e mediterranee.
Alle ore 10:30 è in programma una visita guidata alla scoperta delle aree riaperte al pubblico grazie agli interventi di restauro realizzati nell’ambito del Pnrr per la valorizzazione dei parchi e giardini storici.
L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per conoscere i nuovi strumenti tecnologici installati all’interno del parco, progettati per facilitare l’esplorazione dei principali punti di interesse e delle curiosità storiche e botaniche del complesso. Il percorso si concluderà nella nuova sala Edulab dove sarà possibile ammirare insieme il plastico 3d del parco e approfondire ulteriormente la sua storia e la sua articolazione paesaggistica.
La visita guidata si terrà domenica 27 settembre alle ore 10:30. La partecipazione è gratuita.
Il punto d’incontro è presso il bookshop di Villa Durazzo.
Per informazioni: 0185 472637, info@villadurazzo.it.