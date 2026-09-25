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Iniziativa benefica del 7 agosto|
‘Santa’: Festa della Primavera, assegno da 5.300 euro a don Valerio
Dal Comitato Festa della Primavera
Festa della Primavera: consegnati alla Parrocchia di San Siro i 5.300 euro raccolti durante la serata benefica
Oggi il Comitato “Festa della Primavera” ha provveduto alla consegna ufficiale dell’assegno di 5.300 euro, frutto della generosità dimostrata durante la serata benefica dello scorso 7 agosto.
I fondi raccolti sono stati destinati interamente alla Parrocchia di San Siro. Alla cerimonia di consegna hanno presenziato i membri del Comitato, il parroco don Valerio e l’Assessore Teppati.
L’iniziativa si conferma ancora una volta un appuntamento di grande richiamo e partecipazione, capace di coinvolgere con entusiasmo sia i local sia i numerosi foresti presenti sul territorio.
Nel ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato con la loro partecipazione e il loro contributo, il Comitato dà a tutti l’appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione della festa.