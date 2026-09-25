‘Santa’: Festa della Primavera, assegno da 5.300 euro a don Valerio

Oggi il Comitato “Festa della Primavera” ha provveduto alla consegna ufficiale dell’assegno di 5.300 euro, frutto della generosità dimostrata durante la serata benefica dello scorso 7 agosto.

I fondi raccolti sono stati destinati interamente alla Parrocchia di San Siro. Alla cerimonia di consegna hanno presenziato i membri del Comitato, il parroco don Valerio e l’Assessore Teppati.