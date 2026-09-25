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Santa Margherita e Portofino

Venerdì 25 dalle 17 alle 19

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Attualità
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‘Santa’: a Villa Durazzo “Il sogno fra arte, psiche e musica”

25 settembre 2026 | 07:18
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di Redazione

Redazione

&#8216;Santa&#8217;: a Villa Durazzo &#8220;Il sogno fra arte, psiche e musica&#8221;

Questa sera venerdì 25 settembre a Villa Durazzo, a Santa Margherita dalle 17 alle 19, in occasione della giornata mondiale dei sogni, si svolge un incontro culturale e di beneficenza a favore dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti. Interviste, musica, il sogno visto da diverse prospettive.

Offerta consigliata 35 euro, 30 per i soci Uici; 25 per under 12. Il biglietto di ingresso include l’accesso al buffet con dolci salati.

 