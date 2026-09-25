Recco: torna il Festival del Tempo, tra gli ospiti Giusi Ferrero

Il Festival del tempo torna a Recco con un parterre di grandi ospiti. Comune di Recco, che sostiene e patrocina l’iniziativa, ospiterà una serie di appuntamenti e una mostra, in prevalenza nella Sala Franco Lavoratori, nell’ambito della terza edizione del Festival della Valle del Tempo. La rassegna diffusa che – nata a Uscio, con il coinvolgimento del comune di Avegno – propone anche quest’anno un ricco calendario dedicato al tema del tempo nelle sue dimensioni storiche, filosofiche, artistiche e sociali. “Per il secondo anno consecutivo Recco partecipa al Festival della Valle del Tempo – spiega il sindaco Carlo Gandolfo -, un appuntamento che porta nel nostro territorio figure di grande rilievo culturale e scientifico. Ringrazio il sindaco di Uscio, Giuseppe Garbarino, per aver voluto coinvolgermi nuovamente in questa iniziativa condivisa, che valorizza la collaborazione tra i nostri comuni. Siamo lieti di ospitare incontri capaci di parlare a pubblici diversi, perché la cultura resta un elemento essenziale per la vita della città”. Il programma a Recco:

Martedì 29 ore 18 “Nietzsche e Marx si davano la mano”, incontro con Marcello Veneziani, scrittore e filosofo.

Giovedì 1 ottobre ore 9: Il Tempo del Cosmo, Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, incontra gli studenti del liceo.

Giovedì 1 ottobre ore 18: “Ci vuole sbatti! Incontro-aperitivo, costruiamo il nostro tempo (incontro giovani), Chiosco sul mare Zigoêla, Corso Garibaldi.

Venerdì 2 ottobre ore 18:30: “I cronoman nella storia del ciclismo”, con Eugenio Berzin e i giornalisti Luciana Rota e Massimo Lagomarsino.

Domenica 4 ottobre ore 15.30: “La scommessa della longevità”, con Maria Pia Abbracchio, docente di Farmacologia e Accademica dei Lincei.

Domenica 4 ottobre ore 16.30: “La colonna sonora delle generazioni”, conversazione tra il giornalista Renato Tortarolo e il cantante Michele.

Domenica 4 ottobre ore 17.30: la cantante Giusy Ferreri presenta il suo primo libro “Le voci interrotte”.

Lunedì 5 ottobre ore 17: “Tempo e denaro”, dialogo tra gli storici Franco Cardini e Gabriella Airaldi.

Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti – tutti nella Sala Franco Lavoratori, tranne l’incontro giovani – ma il numero di posti è limitato.

E’ consigliata la prenotazione sul sito del Festival.