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Venerdì 25 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Amt: orari, l’emergenza è al sabato
Oggi, venerdì 25 settembre, auguri a Aurelia e Firminio. Mercati settimanali: Chiavari; Santa Margherita. Proverbi: “Altro è promettere, altro mantenere”,
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: “Orari, l’emergenza è al sabato”; “Tassista dell’entroterra. ‘Nove posti costa memo’”; “Bus stracarichi a Portofino; turisti a piedi”. Turismo: “Il futuro nel Tigullio tra realtà virtuale, intelligenza artificiale, e 3D”; “La riviera partendo dalla cucina”.
Riva Trigoso: nuova sede del Bagnun. Sestri Levante: nuova ipotesi tagli alla sanità. Sestri Levante Il Faro riapre rinnovato. Lavagna: nuovo ascensore al cimitero dal 29 settembre. Lavagna: via al censimento, attenti alle truffe. Chiavari: broker sotto inchiesta. Carasco contro l’abbandono di rifiuti.
Rapallo: la festa di San Michele cambia sede, ma il trasloco non piace. Santa Margherita: cinque nuovi posti alla Ghirotti. Portofino: parco sul modello 5 Terre, salva l’Area Marina.
Camogli: pulizia rivi e sfalcio erba. Recco: sbarca la fibra ottica. Recco: caso dengue, disinfestazione.
Cicagna: insieme da 70 anni. Borzonasca: turismo delle radici, il viaggio di una coppia.