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Dal giugno 2024 al settembre 2026.|
Rapallo: “Spendiamo più di avvocati che di asfalti” (quasi 200mila euro)
Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo
Finalmente abbiamo i numeri. Con la risposta prot. n. 46106 del 7 settembre 2026, il Comune ha trasmesso l’elenco degli incarichi legali affidati dal giugno 2024 al settembre 2026. Totale: 194.302,67 euro.
Quasi 200 mila euro per ricorsi, appelli, cause civili e penali, edilizia, concessioni, risarcimenti, recupero crediti e contenzioso tributario. Il contenzioso non manca. E nemmeno gli avvocati.
Quello che continua a mancare, invece, sono le risposte ai problemi quotidiani: strade da asfaltare, buche, manutenzioni e interventi promessi che restano in attesa di un cronoprogramma o, quando il cronoprogramma arriva, dell’intervento vero e proprio. A Rapallo, per vedere sistemata una strada, sembra servire un miracolo amministrativo.
Nel frattempo, la macchina attorno al Sindaco si rafforza: staff, segreterie, funzionari, dirigenti, assessori, auto e autista per gli spostamenti istituzionali. Altro che Comune di Rapallo: sembra la corte di un piccolo regno. Mentre dentro il palazzo tutto si organizza, fuori restano degrado, manutenzione rinviata e problemi irrisolti. Siamo saturi di una politica che sembra ricordarsi della città per annunci, conferenze stampa e inaugurazioni, ma che fatica a garantire gli interventi ordinari.
Non è una polemica contro gli avvocati: quando servono, è giusto incaricarli. È il quadro complessivo a far riflettere. Quasi 200 mila euro di incarichi legali in poco più di due anni non sono bruscolini. E allora la domanda è inevitabile: quali sono le priorità di questa Amministrazione? Perché la macchina amministrativa sembra sempre più attrezzata per funzionare dentro il palazzo, mentre fuori Rapallo continua ad aspettare.
Una città raccontata come efficiente, ma che basta attraversare per capire quanto ci sia ancora da sistemare. Quasi 200 mila euro di avvocati. E le strade? Quelle possono aspettare.