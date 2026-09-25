Rapallo: “Spendiamo più di avvocati che di asfalti” (quasi 200mila euro)

Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo

Finalmente abbiamo i numeri. Con la risposta prot. n. 46106 del 7 settembre 2026, il Comune ha trasmesso l’elenco degli incarichi legali affidati dal giugno 2024 al settembre 2026. Totale: 194.302,67 euro.

Quasi 200 mila euro per ricorsi, appelli, cause civili e penali, edilizia, concessioni, risarcimenti, recupero crediti e contenzioso tributario. Il contenzioso non manca. E nemmeno gli avvocati.

Quello che continua a mancare, invece, sono le risposte ai problemi quotidiani: strade da asfaltare, buche, manutenzioni e interventi promessi che restano in attesa di un cronoprogramma o, quando il cronoprogramma arriva, dell’intervento vero e proprio. A Rapallo, per vedere sistemata una strada, sembra servire un miracolo amministrativo.

Nel frattempo, la macchina attorno al Sindaco si rafforza: staff, segreterie, funzionari, dirigenti, assessori, auto e autista per gli spostamenti istituzionali. Altro che Comune di Rapallo: sembra la corte di un piccolo regno. Mentre dentro il palazzo tutto si organizza, fuori restano degrado, manutenzione rinviata e problemi irrisolti. Siamo saturi di una politica che sembra ricordarsi della città per annunci, conferenze stampa e inaugurazioni, ma che fatica a garantire gli interventi ordinari.

Non è una polemica contro gli avvocati: quando servono, è giusto incaricarli. È il quadro complessivo a far riflettere. Quasi 200 mila euro di incarichi legali in poco più di due anni non sono bruscolini. E allora la domanda è inevitabile: quali sono le priorità di questa Amministrazione? Perché la macchina amministrativa sembra sempre più attrezzata per funzionare dentro il palazzo, mentre fuori Rapallo continua ad aspettare.