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Rapallo: da stasera tre giorni di Festa in omaggio a San Michele

25 settembre 2026 | 06:35
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di Redazione

Redazione

Rapallo: da stasera tre giorni di Festa in omaggio a San Michele

Da stasera a San Michele di Pagana, bellissima frazione di Rapallo, tre giorni di festa in omaggio al patrono San Michele. Le iniziative civili cambiano sede per ovvi motivi logistici.

Di seguito il programma

Venerdì 25

Ore 19: apertura stand gastronomici con trofie al pesto, ravioli al tocco genovese, muscoli alla marinara. acciughe fritte, gamberoni,  salsiccia alla piastra, pollo alla piastra, cima alla genovese, contorni, dolci

Ore 21: serata musicale con  B-Side

Sabato 26

Ore 12: apertura stand gastronomico

Ore 19: apertura stand gastronomico

Ore 21: serata musicale con B-side

Domenica 27

Ore 12: apertura stand gastronomico

Ore 18: messa solenne a seguire processione e sparata di mascoli a cura del sestiere San Michele

Ore 19: apertura stand gastronomico.

 