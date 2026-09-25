Temi del giorno:
Gastronomia, musica e riti religiosi|
Rapallo: da stasera tre giorni di Festa in omaggio a San Michele
Da stasera a San Michele di Pagana, bellissima frazione di Rapallo, tre giorni di festa in omaggio al patrono San Michele. Le iniziative civili cambiano sede per ovvi motivi logistici.
Di seguito il programma
Venerdì 25
Ore 19: apertura stand gastronomici con trofie al pesto, ravioli al tocco genovese, muscoli alla marinara. acciughe fritte, gamberoni, salsiccia alla piastra, pollo alla piastra, cima alla genovese, contorni, dolci
Ore 21: serata musicale con B-Side
Sabato 26
Ore 12: apertura stand gastronomico
Ore 19: apertura stand gastronomico
Ore 21: serata musicale con B-side
Domenica 27
Ore 12: apertura stand gastronomico
Ore 18: messa solenne a seguire processione e sparata di mascoli a cura del sestiere San Michele
Ore 19: apertura stand gastronomico.