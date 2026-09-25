Rapallo: capitale dei fumetti con l’inossidabile Rapalloonia

Rapallo capitale dei fumetti. Oggi, sabato 26 e domani domenica 27 settembre sarà il weekend inaugurale di Rapalloonia 2026, che prevede come ogni anno decine di autori ospiti, incontri, presentazioni e una mostra davvero speciale dedicata a uno dei più grandi e riconosciuti artisti italiani a livello internazionale: Lorenzo Mattotti.

Spiegano gli organizzatori : “Genoa Comics Academy ed Amys saranno con noi tutti i giorni, avranno un banchetto e distribuiranno le stampe di Docteur Mystère. Per i primi 50 che verranno all’incontro su PK con Pastrovicchio, Sciarrone e Perissinotto ci saranno 3 stampe esclusive di PK. Verranno distribuiti dei biglietti numerati Domenica 27.