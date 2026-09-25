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Rapallo: capitale dei fumetti con l’inossidabile Rapalloonia
25 settembre 2026 | 11:20
Rapallo capitale dei fumetti. Oggi, sabato 26 e domani domenica 27 settembre sarà il weekend inaugurale di Rapalloonia 2026, che prevede come ogni anno decine di autori ospiti, incontri, presentazioni e una mostra davvero speciale dedicata a uno dei più grandi e riconosciuti artisti italiani a livello internazionale: Lorenzo Mattotti.
Spiegano gli organizzatori : “Genoa Comics Academy ed Amys saranno con noi tutti i giorni, avranno un banchetto e distribuiranno le stampe di Docteur Mystère. Per i primi 50 che verranno all’incontro su PK con Pastrovicchio, Sciarrone e Perissinotto ci saranno 3 stampe esclusive di PK. Verranno distribuiti dei biglietti numerati Domenica 27.
Alessandro Ravera distribuirà le stampe del suo omaggio a Lorenzo Mattotti e alla Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia. Ci sarà anche uno sketchbook dedicato alla manifestazione, con copertina di Lorenzo Mattotti e contenente l’albo d’oro dei premi delle scorse edizioni.
Infine sarà possibile acquistare una figurina solidale del progetto Figurine Forever i cui proventi andranno in beneficenza”.
E domani Massimo Giacon presenta il suo ultimo libro, “Miti Minimi. Troppi personaggi in poco spazio”, in cui convoca sullo stesso palcoscenico icone della cultura, mostri sacri, rockstar e magnifici disastri, trasformandoli in piccole presenze comiche, affettuose, memorabili. Modera l’incontro Giovanni Nahmias!