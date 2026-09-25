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Sindaco Elisabetta Ricci all'attacco|
Rapallo: “Attacchi strumentali da consigliere, ma non tocchi i dipendenti”
Dall’ufficio staff del Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci
Il troppo stroppia. In queste settimane abbiamo deciso di non dedicare tempo alle polemiche strumentali e ossessive che ci vengono rivolte quotidianamente da un consigliere d’opposizione che apparentemente non ha nulla di meglio da fare; ma ora ci vediamo costretti a rispondere dopo la sua ennesima e insensata sparata.
Dopo avere fatto polemica su un paio di lastre che si erano staccate dal basamento del palazzo del comune e subito aggiustate, oggi è riuscito a dire, dando ancora una volta prova di non conoscere come funziona il Comune di Rapallo, che spendiamo più in avvocati che in asfalti. Una falsità assoluta, visto che, contro i 194.302,67 euro di incarichi legali dal giugno 2024 al settembre 2026, abbiamo investito per la manutenzione delle strade (asfalti e marciapiedi), nello stesso periodo, oltre 1 milione e 700 mila euro.
Anche noi preferiremmo spendere meno in avvocati; ma, non avendo il Comune di Rapallo un’Avvocatura interna, non possiamo fare altro che affidarci a professionisti esterni.
Inoltre, visto l’ardire dimostrato nel definire i dipendenti “corte di un piccolo regno”, pare che il consigliere di opposizione abbia scambiato il Comune per un romanzo.
Infatti gli attacchi a segreterie, funzionari, dirigenti, staff e assessori mostrano una profonda mancanza di rispetto verso dei lavoratori, oltre a una scarsa conoscenza di come funziona una pubblica amministrazione.
Poi se vuole polemizzare con questa amministrazione, come fa ogni giorno senza alcun costrutto, lo faccia pure, ma senza denigrare o offendere chi lavora negli uffici.
E già che ci siamo voglio rassicurarlo anche sull’Amministrazione: non si preoccupi, sta benissimo, è solida e continua impegnarsi ogni giorno per Rapallo e per i suoi cittadini. Siamo certi che anche lui, dedicando un po’ meno tempo alla sterile ricerca di visibilità e un po’ di più al suo ruolo di consigliere, potrà dare il suo contributo alla città, ad esempio rimanendo in aula e non sfruttando gravi motivi familiari o di salute di consiglieri di maggioranza per fare mera propaganda politica.