Rapallo: “Attacchi strumentali da consigliere, ma non tocchi i dipendenti”

Le lastre scollate

Dall’ufficio staff del Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci

Il troppo stroppia. In queste settimane abbiamo deciso di non dedicare tempo alle polemiche strumentali e ossessive che ci vengono rivolte quotidianamente da un consigliere d’opposizione che apparentemente non ha nulla di meglio da fare; ma ora ci vediamo costretti a rispondere dopo la sua ennesima e insensata sparata.

Dopo avere fatto polemica su un paio di lastre che si erano staccate dal basamento del palazzo del comune e subito aggiustate, oggi è riuscito a dire, dando ancora una volta prova di non conoscere come funziona il Comune di Rapallo, che spendiamo più in avvocati che in asfalti. Una falsità assoluta, visto che, contro i 194.302,67 euro di incarichi legali dal giugno 2024 al settembre 2026, abbiamo investito per la manutenzione delle strade (asfalti e marciapiedi), nello stesso periodo, oltre 1 milione e 700 mila euro.

Anche noi preferiremmo spendere meno in avvocati; ma, non avendo il Comune di Rapallo un’Avvocatura interna, non possiamo fare altro che affidarci a professionisti esterni.

Inoltre, visto l’ardire dimostrato nel definire i dipendenti “corte di un piccolo regno”, pare che il consigliere di opposizione abbia scambiato il Comune per un romanzo.

Infatti gli attacchi a segreterie, funzionari, dirigenti, staff e assessori mostrano una profonda mancanza di rispetto verso dei lavoratori, oltre a una scarsa conoscenza di come funziona una pubblica amministrazione.

Poi se vuole polemizzare con questa amministrazione, come fa ogni giorno senza alcun costrutto, lo faccia pure, ma senza denigrare o offendere chi lavora negli uffici.