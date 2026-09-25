Rapallo: a Casa San Michele partecipata cena di solidarietà

Un centinaio di ospiti alla cena di solidarietà del 24 settembre, con il vescovo diocesano, i sindaci del territorio e i presidi degli istituti superiori locali. Gli anni dell’università sono anche gli anni in cui si cerca di capire quale direzione dare alla propria vita. Avere un luogo dove studiare e persone con cui condividere questo passaggio può fare la differenza. A raccontarlo sono stati alcuni ragazzi di Casa San Michele, intervenuti durante la cena di solidarietà che si è tenuta giovedì 24 settembre presso la Parrocchia di San Michele di Pagana.

La serata, promossa dall’Associazione San Michele Valore Impresa, ha riunito un centinaio di ospiti in un clima di partecipazione e vicinanza. Erano presenti il vescovo diocesano, i sindaci dei principali comuni del territorio e i presidi delle istituzioni scolastiche superiori locali: una presenza significativa attorno a un’esperienza che accompagna la vita di tanti giovani del Tigullio Occidentale e del Golfo Paradiso. “Casa san Michele per noi – dice Mentore Campodonico presidente di San Michele Valore Impresa – è un progetto che racconta come l’iniziativa e l’impresa nascano dalla formazione, dallo studio, dal supporto convinto ai ragazzi chiamati a restare sul nostro territorio”.

Un momento particolarmente significativo è stato quello delle testimonianze. Alcuni ragazzi hanno raccontato quanto la Casa abbia inciso sul loro percorso, arrivando a cambiare la loro stessa vita. Nelle loro parole ha trovato concretezza il significato dell’opera: offrire un luogo nel quale lo studio si intreccia con la possibilità di incontrarsi, costruire rapporti e affrontare insieme le domande della propria età. “C’è bisogno di una casa – dice don Federico – e anche la presenza della gente del Comitato Fuochi di santa Maria che ha preparato la cena dimostra che c’è bisogno di un popolo che quella casa la custodisca”.

Nata nell’autunno del 2021, Casa San Michele è ospitata nei locali della parrocchia ed è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24. Coordinata da don Federico Pichetto e promossa dall’Associazione San Michele Valore Impresa, accoglie ogni mese centinaia di universitari. La sua proposta prende forma nella continuità delle giornate, nella possibilità di tornare e di trovare uno spazio familiare mentre ciascuno porta avanti i propri studi.

La presenza del vescovo, degli amministratori e dei dirigenti scolastici ha dato alla serata anche un significato pubblico. La crescita dei giovani riguarda l’intera comunità e chiama in causa la qualità dei luoghi e delle relazioni che un territorio sa offrire. Una parrocchia che apre quotidianamente i propri spazi agli universitari partecipa a questa responsabilità attraverso un servizio concreto. La cena è stata un’occasione per sostenere la Casa e conoscerla attraverso la voce di chi la frequenta. Ascoltare quei racconti ha permesso di vedere che cosa possa accadere quando un’intuizione educativa diventa una presenza quotidiana. È nella vita dei ragazzi, nei cambiamenti che loro stessi riconoscono e raccontano, che un’opera come questa trova il proprio significato.