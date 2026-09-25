Temi del giorno:
Sabato 26 settembre alle 18.30|
Pieve: le giornate del patrimonio e il restauro della chiesa
Da ufficio stampa Comune di Pieve Ligure
Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. In queste due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.
All’interno delle Giornate europee del Patrimonio, alcuni eventi si svolgono di pomeriggio-sera. L’evento di Pieve Ligure, organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, si terrà il 26 settembre in Chiesa, dalle 18.30 in poi, a seguito della messa delle 18.15.
L’argomento trattato è il restauro della Chiesa a seguito dell’evento sismico del 2022.
Partecipano con interventi istituzionali Paola Negro, Sindaca di Pieve Ligure e Mons. Silvio Grilli. Per la Soprintendenza l’Architetto Caterina Gardella, la restauratrice Paola Parodi, l’Architetto Silvia Cevasco per la Progettazione e direzione dei lavori, e l’Ingegnere Andrea Giannantoni per le Strutture. Saranno presenti anche la Storica dell’arte Chiara Masi e la Fotografa Daria Vinco.