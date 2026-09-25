Nuoto/ Mezzofondo, a Sestri il campionato regionale

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Da Comunicazione Fin Liguria

Saranno 170 gli atleti al via sabato 26 settembre 2026 per il Campionato Regionale di Mezzofondo, in rappresentanza di 18 società: 11 liguri e 6 provenienti da fuori regione. Appuntamento a Sestri Levante ai Bagni Liguria, Baia delle Favole.

Le società liguri presenti saranno Andrea Doria, Chiavari Nuoto, Crocera Stadium, Doria Nuoto 2000 Loano, Gruppo Sportivo Aragno, Idea Sport, My Sport, Nuotatori Genovesi, Rari Nantes Camogli, Sportiva Sturla e Superba Nuoto. A queste si aggiungono sei società da fuori regione: Circolo Sportivo GdF Modena, Team Legnano Nuoto, My Trainers Club, H. Sport Firenze, Rari Nantes Florentia e Team Verona.

In programma la prova sui 1.500 metri per gli Esordienti A – terza e ultima tappa del circuito Liguria Open Water Series, evento ideato dal Comitato ligure per dare la possibilità anche ai più giovani di cimentarsi con gare in mare – e quella sui 3.000 metri per Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior. Attese le due prove Knock Out a eliminazione: Knock Out Reverse Assoluti sulle distanze di 500, 1.000 e 1.500 metri, e Knock Out Esordienti su 400, 300 e 200 metri.

Prevista anche una batteria dedicata agli atleti paralimpici, inserita nel programma per favorire la partecipazione degli atleti con disabilità nelle competizioni in acque libere. La manifestazione, come detto, chiude il circuito Liguria Open Water Series.