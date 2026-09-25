Maissana: a Ossegna, concerto per organo e piva (domenica 27 alle 18)cornamusa

Invio informazioni a proposito del concerto che si terrà a Ossegna, domenica 27 settembre alle ore 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo. Ultimo concerto del Festival organistico internazionale “Il suono del Tempo” ,organizzato col contributo della Regione Liguria,della Fondazione Carispezia , il Comune di Maissana,in collaborazione con la parrocchia di Ossegna e col Patrocinio della Diocesi della Spezia Sarzana e Brugnato.

Il concerto sarà eseguito dai Maestri: Maurizio Maffezzoli (organo) e Gionni Scriboni (piva e cornamusa).Il programma musicale molto caratteristico si basa su musiche irlandesi, italiane ,spagnole ed inglesi. Lo strumento utilizzato,presente in chiesa è un di un organaro anonimo del XIX secolo di scuola ligure.