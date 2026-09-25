Lavagna: “Cuore Day”, appuntamenti dedicati alla prenzione

I primi appuntamenti sono in programma lunedì 28 settembre 2026, quando il team dell’Asl 4 sarà presente nelle tre Case della Comunità secondo i seguenti orari:

In ciascuna delle tre sedi, gli Infermieri di Famiglia e Comunità eseguiranno lo screening rivolto ai maggiori di 18 anni che prevede l’elaborazione della Carta del rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia, la rilevazione dei parametri vitali. L’accesso è libero e senza bisogno di prenotazione, fino al termine degli orari indicati.