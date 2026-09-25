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Lavagna: “Cuore Day”, appuntamenti dedicati alla prenzione
Dall’ufficio stampa dell’ex Asl4
In occasione della Settimana mondiale del cuore, L’Azienda Tutela della Salute Liguria promuove, in tutta la regione, giornate per la prevenzione del rischio cardiovascolare.
L’Area 4 Tigullio fa il bis con due iniziative dedicate alla prevenzione organizzate nelle Case della Comunità e nella S.C. Cardiologia dell’Ospedale di Lavagna, nell’ambito della Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione Onda negli Ospedali Bollino Rosa.
I primi appuntamenti sono in programma lunedì 28 settembre 2026, quando il team dell’Asl 4 sarà presente nelle tre Case della Comunità secondo i seguenti orari:
· Dalle ore 7.30 alle 9.30 nella Casa della Comunità di Sestri Levante (ospedale via Terzi, 37 – 1° piano);
· Dalle ore 10.15 alle 12.15 nella Casa della Comunità di Chiavari (polo di via G.B. Ghio, 9 – PUA);
· Dalle ore 13 alle 15 nella Casa della Comunità di Rapallo (ospedale via San Pietro, 8 – piano terra).
In ciascuna delle tre sedi, gli Infermieri di Famiglia e Comunità eseguiranno lo screening rivolto ai maggiori di 18 anni che prevede l’elaborazione della Carta del rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia, la rilevazione dei parametri vitali. L’accesso è libero e senza bisogno di prenotazione, fino al termine degli orari indicati.
Si ricorda che lo stesso screening si può eseguire anche a bordo dell’ambulatorio mobile Gulliver, che farà tappa nei seguenti Comuni, sempre dalle ore 10 alle 13:
· 1° ottobre 2026 a Maissana;
· 8 ottobre 2026 a Mezzanego;
· 15 ottobre 2026 a Borzonasca;
· 22 ottobre 2026 a Rezzoaglio;
· 29 ottobre 2026 a Santo Stefano d’Aveto;
· 5 novembre 2026 a Cicagna;
· 12 novembre 2026 a San Colombano Certenoli;
· 19 novembre 2026 a Neirone;
· 26 novembre 2026 a Ne;
· 3 dicembre 2026 a Castiglione Chiavarese;
· 10 dicembre 2026 a Carasco.
Le iniziative organizzate per la Giornata mondiale del cuore si svolgono anche all’Ospedale di Lavagna, dove, mercoledì 30 settembre, nell’ambito della Open Week della Fondazione Onda, i professionisti della S.C. Cardiologia eseguiranno 30 visite con elettrocardiogramma ed eventuale ecocolor doppler cardiaco. Destinatari saranno i pazienti da 30 e 80 anni, presenti nei database del reparto a cui, in sede di esame ecocardiografico, è stato riscontrato uno spessore elevato del setto interventricolare. I pazienti saranno dunque contattati direttamente della struttura