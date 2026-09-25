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2 ottobre alle 18 italiane|
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Genoa, biglietti in vendita per l’amichevole con il Rapid Bucarest
25 settembre 2026 | 14:55
Dal Genoa CFC
Sono disponibili a questo link i tagliandi per il settore ospiti del Rapid Giulești Stadium, dove venerdì 2 ottobre si terrà l’amichevole Rapid Bucarest-Genoa con calcio d’inizio alle ore 19 locali (ore 18 italiane).
L’indirizzo dello stadio è 18 Calea Giulești, Bucarest: per raggiungere il settore ospiti bisogna attraversare l’accesso pedonale dal lato Sud (Peluza Sud) dello stadio, nella zona del teatro “Opera Comica Pentru Copii”. A questo link il parcheggio consigliato per raggiungere a piedi lo stadio.
Il prezzo del biglietto è pari a 20 RON, corrispondenti a 4€. I biglietti per il settore ospiti corrispondono alle aree 110-111 dello stadio evidenziate in giallo nella piantina dello stadio: