Funghi: raccolta notturna, sanzionati due giovani

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Montebruno hanno sanzionato due giovani residenti nella provincia di Torino, sorpresi a raccogliere funghi in piena notte nel territorio di Fontanigorda (GE). I trasgressori sono stati individuati mentre perlustravano i boschi avvalendosi di torce frontali, in palese violazione delle normative che vietano la ricerca dei funghi epigei dopo il tramonto. Per ciascuno dei due giovani è scattata una sanzione amministrativa di 200 euro, accompagnata dal sequestro immediato del raccolto, stimato in circa 3 chilogrammi di funghi a testa. L’operazione rientra in una capillare attività di monitoraggio del territorio dell’Alta Val Trebbia finalizzata alla tutela del patrimonio naturalistico. Nel solo anno in corso, i controlli dei militari in questo ambito hanno già prodotto circa 30 sanzioni amministrative, per un totale superiore ai 3.000 euro, e il sequestro complessivo di quasi 50 chilogrammi di funghi raccolti illecitamente.