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Favale: tre giorni di festa, si celebra la Madonna del Rosario

25 settembre 2026 | 06:03
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di Redazione

Redazione

Favale: tre giorni di festa, si celebra la Madonna del Rosario

La Madonna del Rosario, che si celebra ogni anno a Favale di lunedì, è l’ultima festa patronale della stagione. Oltre gli abitanti della Fontanabuona, richiama i favalesi che abitano in altri Comuni. La Madonna del rosario fu scelta come patrona per “combattere l’eresia valdese”, religione che a nel 1850 eresse un tempio a Castello e conquistava fedeli.

Di seguito il programma che prevede, tutte le sere, stand gastronomici al coperto con specialità alla piastra e l’autentica focaccia al formaggio

Sabato 3 ottobre

Ore 14.30 gara di bocce a coppie, girone unico, in memoria di Tullio Boitano.

Ore 21.30 ballo con l’orchesta Daniele Cordani.

Domenica 4 ottobre

Ore 15.30 distribuzione gratuita di caldarroste

Ore 15. 30 ballo liscio con l’orchestra William Band

Ore 18 salve di mascoli

Ore 19.30 gastronomia anche con polenta

ore 21 ballo liscio con l’orchesta William Band

Lunedì 5 ottobre

Ore2o: canto del vespro, processione con i Cristi e la Banda Verdi di Cicagna

Ore 21 spettacolo pirotecnico e di mascoli con chiusura temporanea della cucina

Ore 21.30 ballo con l’orchestra i Caravel

 