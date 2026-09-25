Favale: tre giorni di festa, si celebra la Madonna del Rosario

La Madonna del Rosario, che si celebra ogni anno a Favale di lunedì, è l’ultima festa patronale della stagione. Oltre gli abitanti della Fontanabuona, richiama i favalesi che abitano in altri Comuni. La Madonna del rosario fu scelta come patrona per “combattere l’eresia valdese”, religione che a nel 1850 eresse un tempio a Castello e conquistava fedeli.