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Un appuntamento molto partecipato|
Favale: tre giorni di festa, si celebra la Madonna del Rosario
La Madonna del Rosario, che si celebra ogni anno a Favale di lunedì, è l’ultima festa patronale della stagione. Oltre gli abitanti della Fontanabuona, richiama i favalesi che abitano in altri Comuni. La Madonna del rosario fu scelta come patrona per “combattere l’eresia valdese”, religione che a nel 1850 eresse un tempio a Castello e conquistava fedeli.
Di seguito il programma che prevede, tutte le sere, stand gastronomici al coperto con specialità alla piastra e l’autentica focaccia al formaggio
Sabato 3 ottobre
Ore 14.30 gara di bocce a coppie, girone unico, in memoria di Tullio Boitano.
Ore 21.30 ballo con l’orchesta Daniele Cordani.
Domenica 4 ottobre
Ore 15.30 distribuzione gratuita di caldarroste
Ore 15. 30 ballo liscio con l’orchestra William Band
Ore 18 salve di mascoli
Ore 19.30 gastronomia anche con polenta
ore 21 ballo liscio con l’orchesta William Band
Lunedì 5 ottobre
Ore2o: canto del vespro, processione con i Cristi e la Banda Verdi di Cicagna
Ore 21 spettacolo pirotecnico e di mascoli con chiusura temporanea della cucina
Ore 21.30 ballo con l’orchestra i Caravel