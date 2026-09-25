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previsioni arpal
Cielo soleggiato con venti a regime di brezza
25 settembre 2026 | 07:05
Al mattino cieli molto nuvolosi sui versanti padani del Centro-Ponente, mentre lungo le coste prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata il cielo si manterrà in prevalenza soleggiato, con locali annuvolamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane: così la previsione di Arpal
VENTI: moderati settentrionali sul Centro-Ponente, deboli a Levante con tendenza a disporsi a brezze nel corso del pomeriggio.
MARE: al mattino mosso a Ponente, poco mosso altrove in rapido aumento a mosso. In serata nuovo calo del moto ondoso fino a poco mosso
TEMPERATURE: minime in lieve diminuzione sulle località interne, stazionarie altrove; massime stazionarie o in lieve aumento
UMIDITÀ: su valori medio-alti