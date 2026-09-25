Chiavari: tornano i corsi di teatro per bambini e adulti

Miro Gatti, fondatore della “Compagnia dei Menditanti” con l’indimenticato Adriano “Drai” Pastori nel 1976, riapre i cancelli (figurati) dei corsi di teatro. Quest’anno “sociale” fa tagliare il prestigioso traguardo dei 50 anni alla Compagnia, che torna con alcune tra le sue iniziative più amate: i corsi di teatro.

Giovedì 8 ottobre prima lezione (di prova) per i bambini alle ore 18 e per gli adulti alle ore 20, presso l’Auditorium della Filarmonica in largo Pessagno a Chiavari (vicino all’ingresso della Chiavari Nuoto). L’anno scorso i bambini sono andati in scena a fine corso con una storia di Pinocchio (c’era pure la balena) e l’anno prima con veniamo da Oz (e abbiamo viaggiato in mongolfiera), riprendendo storie conosciute da tutti. Per quest’anno Miro Gatti pare abbia in serbo delle belle sorprese! Per gli adulti nelle precedenti edizioni monologhi e dialoghi di autori contemporanei o classici, leggeri o impegnativi, un test ad ampio spettro. Il corso inizia a ottobre 2026 e termina a maggio 2027 e ha il patrocinio del Comune di Chiavari. Informazioni telefonando o messaggiando a 329.2606094 oppure via mail a menditanti.corsi@gmail.com.

Il teatro è quello spazio che ci permette di giocare a tutte le età, giocare a crescere, a conoscere la realtà dentro e fuori di noi, a raccontarsi: mettersi in gioco, perché siamo unici e uniche sono le nostre storie, che possiamo portare con noi in scena. A fine ottobre inizierà anche il corso di lettura ad alta voce presso la Società Economica, formazione che ritorna anche in questo caso dopo molte edizioni. Anche per questa nuova edizioni sono previsti eventi di lettura pubblica (lettura di fiabe, gli 80 anni dal voto, classici e non classici, storie di paura…). Quest’anno con il patrocinio della Città Metropolitana di Genova.