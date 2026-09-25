Camogli: riprendono i corsi gratuiti di macramè, come iscriversi

La Scuola “Nodi d’amare Tina Leali Rizzi” inizia i nuovi corsi gratuiti di macramè che hanno lo scopo di far conoscere e formare nuove maestre in questa antica arte marinara. I corsi, che hanno il patrocinio del Comune e sono fruibili senza limiti di età e di residenza, prenderanno il via giovedì 15 ottobre p.v. dalle 14.30 alle 16.30 presso la Sala Associazioni nella stazione ferroviaria di Camogli in via XX settembre. Chi partecipa avrà in dotazione il materiale per iniziare il lavoro. Per info: Lidia 349 8016084 / Clara 338 7472567.