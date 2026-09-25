Camogli: Giornate del Patrimonio, visita al Museo marinaro

Da comunicazione Comune di Camogli

Sabato 26 e domenica 27 settembre Camogli (dalle ore 9.50 alle ore 12.15) mette in mostra i tesori del Museo Marinario Gio Bono Ferrari in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, una delle più importanti manifestazioni culturali del Continente, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Nel rispetto del tema dell’edizione 2026, “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, il Museo Marinaro propone un viaggio tra storia, memoria e identità del territorio, alla scoperta di anfore di epoca romana e dipinti di velieri camogliesi recentemente restaurati. Un’occasione per conoscere, riscoprire e vivere il patrimonio di Camogli.