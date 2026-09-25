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Sabato 26 e domenica 27 (9.50-12.15)|
Camogli: Giornate del Patrimonio, visita al Museo marinaro
Da comunicazione Comune di Camogli
Sabato 26 e domenica 27 settembre Camogli (dalle ore 9.50 alle ore 12.15) mette in mostra i tesori del Museo Marinario Gio Bono Ferrari in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, una delle più importanti manifestazioni culturali del Continente, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.
Nel rispetto del tema dell’edizione 2026, “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, il Museo Marinaro propone un viaggio tra storia, memoria e identità del territorio, alla scoperta di anfore di epoca romana e dipinti di velieri camogliesi recentemente restaurati. Un’occasione per conoscere, riscoprire e vivere il patrimonio di Camogli.
«È con grande sforzo ma con altrettanto significativa soddisfazione che, anche quest’anno, la nostra Città aderisce, nel fine settimana, alle Giornate Europee del Patrimonio inserendo nel programma ufficiale l’apertura del Museo Marinaro Gio Bono Ferrari – dice Paolo Terrile, consigliere delegato alla Cultura -. Rispondendo all’invito del Ministero della Cultura si vuole dare atto dei rischi che corre il patrimonio artistico a livello globale e si ricercano risposte per proteggerlo, rinnovarlo e reinventarlo. Nell’anno dedicato dalla nostra Amministrazione al tema del “Mare” queste Giornate ben si sposano con gli sforzi fatti per restaurare parte del patrimonio del museo per preservare e rendere più fruibili alle nuove generazioni gli spazi dedicati alla cultura».