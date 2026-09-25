Autostrade: piano cantieri fino a dicembre. Chiusura Lavagna in entrata

Nella giornata di ieri si è svolto il tavolo di coordinamento, convocato dal Ministero delle Infrastrutture su richiesta di Regione Liguria che ne è il promotore, insieme a tutti gli enti territoriali, tra i quali Anci, il Comune di Genova, l’Anas e i concessionari autostradali quali Autostrade per l’Italia, Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori.

Nel corso dell’incontro, è stato fatto il punto sulla programmazione dei cantieri nel trimestre ottobre-dicembre 2026 e che ha trovato unanime condivisione da parte di tutti i partecipanti al tavolo, con l’obiettivo comune di coordinare le diverse lavorazioni e garantire una gestione della viabilità compatibile con i flussi di traffico attesi, in particolare in occasione dei periodi di maggiore affluenza causa eventi e festività.

Al tavolo ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone: “Abbiamo lavorato nei mesi scorsi per garantire agli utenti e a tutti i liguri un’estate il più possibile libera dai cantieri e continueremo a farlo anche nei prossimi appuntamenti importanti per la nostra Regione, a partire dal Salone Nautico, periodo nel quale il nodo di Genova sarà pressoché scarico dai cantieri, per arrivare alle festività dell’Immacolata e del Natale. Il piano operativo è frutto di un confronto molto importante con i concessionari autostradali che ha dato esiti decisamente positivi ed è stato condiviso all’unanimità dai partecipanti e dal ministero delle Infrastrutture che ringrazio per la consueta attenzione che rivolge nei confronti della nostra regione. La nuova programmazione delle lavorazioni prevede in linea generale per tutte le arterie autostradali della Liguria un alleggerimento sostanziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato è arrivato anche grazie ad un massiccio avanzamento dei lavori, messo in campo negli ultimi anni da tutti i concessionari autostradali sotto la guida del ministero.

Gli interventi sulla rete autostradale e su quella statale secondaria sono stati programmati dal tavolo concertativo con grande meticolosità dando assoluta priorità ai lavori non più rinviabili, in quanto sottoposti a tempistiche dettate da precise norme di legge che sono in scadenza. Ringrazio tutte le concessionarie che hanno accettato la proposta del tavolo di prolungare la rimozione temporanea dei cantieri, ove possibile, anche nei fine settimana autunnali. Dobbiamo però essere altrettanto chiari: la Liguria non può fermare il grande piano di adeguamento e ammodernamento della propria rete autostradale. Ce lo impone la oggettiva responsabilità nel pretendere una rete infrastrutturale principale totalmente in sicurezza ancor prima delle norme di legge che lo impongono. Il prossimo step di alleggerimento inizierà nel periodo natalizio a partire dal lungo ponte dell’Immacolata. Poi dal 22 dicembre anche i cantieri più impattanti verranno rimossi per la pausa di fine anno fino a dopo l’epifania. Prima delle feste di fine anno il tavolo tornerà ad aggiornarsi per fare il piano dei cantieri dei primi mesi del 2027 fino alla pausa primaverile a ridosso dei ponti pasquali”.

DETTAGLIO ASPI

Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, i principali cantieri riprenderanno al termine del Salone Nautico, in programma a Genova dal 1° al 6 ottobre. A partire dalla settimana del 7 ottobre, sulla A26 saranno attivati due scambi di carreggiata: uno tra Masone e l’allacciamento con la A10 e uno tra Ovada e Masone. In entrambi i tratti saranno garantite due corsie per senso di marcia.

Sulla A12, dal 12 ottobre saranno attivati due scambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Dal 2 novembre è inoltre prevista la chiusura della stazione di Lavagna in entrata in direzione Genova.

La A10 sarà invece sostanzialmente libera da cantieri impattanti. Anche in presenza di lavorazioni programmate, saranno garantite due corsie per senso di marcia.

Proseguiranno sulla A7 le attività di ammodernamento del nodo di Busalla, finalizzate alla riqualificazione del Ponte Scrivia Busalla in carreggiata nord e della rampa di uscita autostradale dalla carreggiata nord, cui seguirà la riqualificazione della galleria Giovi destra in carreggiata sud. A partire dal 6 ottobre, nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, sarà garantita una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud.

Proseguirà inoltre il cantiere nella galleria Monreale sinistra, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, la cui conclusione è prevista nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2026. Fino al termine delle lavorazioni, il traffico in direzione Serravalle/Milano transiterà su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, mentre in direzione Genova sarà disponibile una corsia.

DETTAGLIO ADF

Nel corso del tavolo, Autostrada dei Fiori ha illustrato il piano dei cantieri programmati sulla A6 Torino-Savona fino al 13 dicembre 2026. Il programma prevede una progressiva rimodulazione delle cantierizzazioni nei prossimi mesi e una riduzione della loro presenza entro la fine dell’anno. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione dei flussi di traffico in occasione del Ponte di Ognissanti: nello scambio di carreggiata tra Altare e Savona saranno garantite due corsie nella direzione interessata dai maggiori flussi di traffico.

DETTAGLIO CDT

Per quanto riguarda Concessioni del Tirreno, a seguito della sospensione di circa un mese e mezzo dei cantieri disposta per favorire l’esodo estivo, la concessionaria ha definito la nuova programmazione degli interventi fino alla metà di dicembre 2026, sia sulla A10 Savona-Ventimiglia sia sulla A12 Sestri Levante-Livorno, in continuità con quanto illustrato durante l’ultimo tavolo tecnico di coordinamento del 16 giugno 2026.

La pianificazione prevede, ove tecnicamente possibile, la rimozione dei cantieri durante i fine settimana, con l’obiettivo di favorire la mobilità degli utenti. Tale riconfigurazione non potrà essere effettuata nei casi in cui i lavori interessino elementi strutturali, come il rinforzo delle solette dei viadotti, oppure comportino la manomissione della carreggiata autostradale.

Sulla A10 Savona-Ventimiglia, il principale intervento con impatto sulla circolazione riguarderà l’adeguamento della galleria Orco, tra gli svincoli di Spotorno e Feglino, in direzione Savona. L’installazione del cantiere è prevista a partire da lunedì 28 settembre. La cantierizzazione sarà realizzata attraverso uno scambio di carreggiata, con la chiusura della carreggiata in direzione Savona e il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Ventimiglia. La rimozione del cantiere è prevista entro il periodo delle festività natalizie.