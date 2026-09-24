Sestri: “Regolamento acustico, le contraddizioni della giunta”

Da Progresso Per Sestri

Progresso per Sestri: Regolamento acustico, il Sindaco faccia chiarezza. La città non può pagare il prezzo degli equilibri della maggioranza

La vicenda dell’esposto presentato dal consigliere di maggioranza Paolo Smeraldi al Difensore civico regionale approda oggi sulle pagine del Secolo XIX (ma già ieri sui giornali online ndr) e conferma le preoccupazioni che il nostro gruppo aveva già espresso nelle scorse settimane.

Siamo davanti a una situazione politicamente paradossale: un consigliere chiede la nomina di un commissario ad acta contestando, di fatto, i ritardi dell’Amministrazione sostenuta dal suo stesso voto. Poco dopo viene coinvolto nel percorso che dovrebbe portare all’approvazione del regolamento acustico.

Il sindaco Solinas deve spiegare con chiarezza quale ruolo sia stato affidato al consigliere Smeraldi e se un simile coinvolgimento sarebbe stato concesso anche a un altro consigliere comunale. Il dubbio che questa disponibilità sia legata alla necessità di non perdere un voto decisivo per la tenuta della Giunta è più che legittimo.

La questione, però, non riguarda soltanto i rapporti interni alla maggioranza. Le posizioni particolarmente restrittive espresse negli anni da Smeraldi in materia di rumore suscitano una comprensibile preoccupazione rispetto al contenuto del testo in preparazione. Un regolamento acustico incide direttamente sul futuro di bar, ristoranti, manifestazioni, iniziative culturali e attività turistiche. Dopo anni nei quali l’offerta serale di Sestri Levante si è progressivamente impoverita, l’introduzione di divieti generalizzati e limiti eccessivi rischierebbe di danneggiare ulteriormente il centro storico e il tessuto economico cittadino.

La tutela del riposo e della tranquillità dei residenti rappresenta un obiettivo irrinunciabile. Non può però essere confusa con una battaglia contro la musica e l’intrattenimento serale. Risse, schiamazzi e situazioni di disordine richiedono controlli, prevenzione e una presenza efficace sul territorio: proprio su questi aspetti, durante l’ultima estate, l’Amministrazione ha fornito risposte insufficienti.

Progresso per Sestri chiede quindi che la bozza del regolamento venga resa pubblica prima della sua presentazione in Consiglio Comunale e che sia avviato un confronto vero con la Consulta del centro storico, i commercianti, gli operatori turistici, le associazioni di categoria. Non accetteremo che in Consiglio arrivi un testo già definito e non emendabile, costruito attraverso un rapporto privilegiato con un singolo esponente della maggioranza.