Sestri: “Accorpamenti, allarme indebolimento Asl4 e ospedale”

“La bozza del nuovo Piano organizzativo aziendale di ATS Liguria introduce una riorganizzazione dell’Anatomia patologica che desta forte preoccupazione, soprattutto per le conseguenze sui servizi sanitari territoriali a partire dalla struttura della ASL 4 con sede storica nell’ospedale di Sestri Levante. Il piano prospetta un progressivo accorpamento delle attuali strutture, riducendo da cinque a due le Strutture complesse di Anatomia patologica di ATSL e concentrando le relative direzioni. Per il Tigullio questo significa intervenire sulla Struttura complessa dell’ospedale di Sestri Levante, che rischia di perdere la propria autonomia organizzativa e di essere ricondotta a una Struttura semplice nell’ambito della nuova organizzazione. Lo stesso accadrebbe alla Struttura complessa di Anatomia patologica della Spezia, che verrebbe declassata e accorpata alla struttura di Genova, insieme a Sestri Levante. Non stiamo parlando di un servizio marginale. L’Anatomia patologica svolge attività fondamentali per la diagnosi delle patologie, con esami istologici, citologici e caratterizzazione biologica dei tumori. Proprio per questo il tema non può essere affrontato come una semplice riorganizzazione sulla carta.”, dichiara la deputata PD Valentina Ghio, intervenendo sull’ipotesi di riorganizzazione della rete regionale delle Anatomie patologiche.

“Quando si declassa una Struttura complessa e si concentra la direzione a diversi chilometri di distanza, è legittimo chiedersi quale sarà il futuro concreto del servizio, quale sarà l’organico, quali competenze resteranno a Sestri Levante, quali saranno i tempi di risposta e quale sarà il livello di autonomia garantito ai professionisti. Il rischio è che, dietro una riorganizzazione amministrativa, si produca nel tempo un indebolimento reale delle strutture periferiche. E questo sarebbe particolarmente grave in un ambito come quello dell’Anatomia patologica, che rappresenta un passaggio essenziale nel percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti, a partire da quelli oncologici, in un periodo storico che vede un incremento delle patologie tumorali e una maggiore complessità di analisi”, aggiunge.

“Non possiamo ignorare, inoltre, che la sede di Sestri Levante arriva a questo passaggio dopo anni nei quali si è progressivamente ridotto l’organico medico e si sono registrate difficoltà nella copertura del personale. Infatti, risultano attualmente operativi 3 medici e 3 tecnici di laboratorio, a fronte di una pianta organica di 5 medici e 7 tecnici. Invece di consolidare una struttura con professionalità di eccellenza, competenze e un’attività fondamentale per tutto il nostro territorio, si procede nella direzione opposta, privandola di ulteriore autonomia. La questione riguarda tutta la Liguria. Anche nel Ponente, infatti, la bozza prevede accorpamenti che coinvolgono l’Anatomia patologica dell’ospedale San Paolo di Savona e quella dell’area imperiese”, sottolinea.

“Con la sanità pubblica del Tigullio purtroppo siamo alle solite: il territorio ha conosciuto negli ultimi anni diversi processi di ridimensionamento sanitario, anche se alcuni sono stati sventati come il tentativo di accorpare la riabilitazione a inizio estate. Ci sembra inaccettabile che anche un servizio così strategico venga progressivamente indebolito. La sanità pubblica ha bisogno di investimenti e sostegno, capace di valorizzare le competenze presenti nei territori e di garantire ai cittadini servizi di qualità senza costringerli a spostarsi sempre più lontano”, conclude.