‘Santa in Giallo’: protagonista la Filarmonica Colombo

La Banda cittadina con oltre 150 anni di storia che decide di entrare, per una sera, dentro un giallo. Musicisti, ballerini e attori diventano protagonisti di una vicenda investigativa costruita intorno alla musica, mentre un libro consente al pubblico di portarsi a casa la storia e perfino di riascoltare i brani del concerto. È uno dei contributi più originali nati all’interno di Santa in Giallo e porta la firma della Filarmonica Cristoforo Colombo, istituzione sammargheritese fondata ufficialmente nel 1875 e ancora oggi capace di sperimentare senza perdere la propria identità.

L’appuntamento è domenica 18 ottobre alle 17 all’Auditorium di Santa Margherita Ligure, nella coda autunnale del festival. “I gialli della Filarmonica – Il Diamante di Santa” riunirà le sezioni di clarinetti, flauti e percussioni della Colombo, il tango della Tangodoy Tango Academy e la recitazione di Francesco Angiolani nei panni di DoReMi, il personaggio che accompagnerà il pubblico dentro il mistero.

A raccontare il senso dell’operazione è Claudio Bozzo, il presidente ma prima ancora musicista e componente del sodalizio, quindi parte in prima persona di quel mondo che il libro vuole portare sulla pagina.

«L’idea de “I Gialli della Filarmonica – Il Diamante di Santa” nasce innanzitutto dal desiderio di inserire la Filarmonica Cristoforo Colombo nella seconda edizione di Santa in Giallo non soltanto con un evento musicale, ma anche attraverso un piccolo lavoro letterario. Il libro non ha la pretesa di essere un vero romanzo giallo: vuole piuttosto essere un modo diverso per vivere lo spettacolo, conservarne il ricordo e raccontare la Filarmonica attraverso la musica e una storia».

Una scelta che prosegue il rapporto cominciato un anno fa con Santa in Giallo. Nel 2025 la Colombo aveva accolto con entusiasmo l’invito del festival e aveva portato il giallo direttamente nelle strade: l’ispettore DoReMi guidava il pubblico nella ricerca degli indizi, la banda si muoveva nel centro con le divise ornate di sciarpe e particolari gialli e le soluzioni erano nascoste dentro canzoni e brani musicali, fino al concerto conclusivo. Quest’anno si cambia completamente formula, ma resta la stessa voglia di giocare con la musica e di uscire dagli schemi tradizionali di una banda cittadina.

«Una storia così lunga porta con sé anche una responsabilità: custodire ciò che abbiamo ricevuto senza rinunciare a cercare strade nuove», spiega Bozzo. «È con questo spirito che abbiamo scelto di partecipare a Santa in Giallo, immaginando per l’occasione un racconto e uno spettacolo capaci di raccontare un po’ di noi attraverso qualcosa che non avevamo mai fatto prima. Un intreccio di parole, musica e danza pensato perché quella serata non finisca con l’ultima nota, ma possa essere vissuta o rivissuta attraverso il racconto e i brani che ne accompagnano le pagine».

Anche la scelta dell’organico nasce da un percorso preciso. La Filarmonica conta complessivamente più di quaranta elementi, ma la sua composizione cambia secondo il tipo di progetto e il linguaggio musicale affrontato.

«Lo spettacolo prosegue il progetto dei concerti a sezioni, avviato dal maestro Alessandro Cardinali nel 2025 con l’obiettivo di favorire la crescita artistica dei singoli musicisti e, di conseguenza, dell’intero organico. Quest’anno il percorso si è ulteriormente consolidato con la serata swing, che ha visto le sezioni di sax, ottoni e percussioni riunite in formazione Big Band insieme ai ballerini della scuola ZenaSwingers. Ora clarinetti, flauti e percussioni affrontano una nuova sfida: un format che unisce musica dal vivo, ballo e recitazione. Ad accompagnare la Filarmonica saranno i ballerini della Tangodoy Tango Academy, mentre Francesco Angiolani vestirà i panni di DoReMi. È un nuovo esperimento per continuare a confrontarci con linguaggi diversi e aggiungere valore alle manifestazioni della città».

Il mistero nasce proprio durante il concerto. Compare il “Diamante di Santa”, intorno al quale comincia a costruirsi la vicenda. Durante un tango le luci si spengono e, quando tornano, qualcosa è accaduto. Da quel momento strumenti, musicisti, movimenti e dettagli possono diventare indizi.

Il volume, pubblicato da Edizioni Tigulliana, permette di capire quanto la musica sia incorporata nella storia. Il racconto si sviluppa attraverso ventidue capitoli: tra i titoli “Il mio posto”, “Il Diamante di Santa”, “Il buio”, “Gli occhi degli altri”, “I clarinetti”, “I flauti”, “Il Maestro”, “Il rumore del buio”, “Le cose che non tornano”, “Il filo nascosto” e, inevitabilmente, “Il bis”. Abbastanza per intuire la costruzione del gioco, senza rovinarne la sorpresa.

Poi arriva “Dal Taccuino di DoReMi”, che lega il racconto alle musiche dello spettacolo: Oblivion, Novitango, Libertango e Fuga y misterio di Astor Piazzolla, Chega de saudade, One Note Samba, Os Pintinhos no Terreiro, La comparsa, Adiós nonino, Valsesito amigo. Non soltanto una colonna sonora, quindi, ma parte integrante del progetto.

«Il libro completa questa esperienza», aggiunge Bozzo. «Una sezione dedicata, attraverso dei QR code, permetterà infatti di riascoltare da casa i brani eseguiti dal vivo il 18 ottobre, trasformandolo anche in una piccola memoria dello spettacolo».

Dentro il volume entra anche la storia della Colombo. Una storia che parte ufficialmente dal 1875, anche se a Santa Margherita esistevano esperienze bandistiche precedenti, e attraversa un secolo e mezzo di vita cittadina. Nel 1902 arrivò la partecipazione al Concorso Bandistico Nazionale di Saluzzo, nel 1920 il sodalizio assunse il nome di Cristoforo Colombo e pochi anni dopo Costantino Luxardo lasciò un segno importante nella sua storia. Ci sono poi episodi che portano la banda ben oltre Santa Margherita: dalla presenza a Portofino per una festa in onore dell’attore Rex Harrison fino alle partiture arrivate nel 1964 dagli Stati Uniti dopo una richiesta rivolta all’allora presidente Lyndon B. Johnson.

Ma per Bozzo il punto centrale rimane il rapporto con la comunità.

«La Filarmonica Cristoforo Colombo accompagna Santa Margherita Ligure dal 1875. Lo scorso anno abbiamo celebrato i suoi centocinquant’anni: un traguardo importante, che ci ha dato anche l’occasione di guardare al lungo percorso compiuto da generazioni di musicisti. C’è una frase che un sacerdote, Don Aurelio, pronunciò una volta parlando della banda e che mi è rimasta dentro: “La banda è la voce sincera della festa”. Non credo si possa descrivere meglio quello che un’associazione come la nostra rappresenta per la propria comunità. Una festa patronale, una processione, una cerimonia civile, un concerto: cambiano le occasioni, ma la banda c’è».

E il lavoro della Colombo non finisce naturalmente sul palco.

«Quello che accade in una serata è solo uno dei modi in cui prende forma la vita della Filarmonica. Dietro le quinte vive tutto il resto: la scuola di musica, da sempre alla base della nostra attività, e i progetti che negli anni l’hanno affiancata. Ci sono il coro dei bambini in collaborazione con Aeroplani di Carta, Banda Larga, dedicato ai ragazzi con disabilità insieme al Sentiero di Arianna e ad Anffas Villa Gimelli Rapallo ATS, e il nuovo progetto Crescendo, che porta la musica nelle classi della scuola primaria. Ci sono poi le collaborazioni con le realtà del territorio, perché un’associazione cresce davvero quando riesce ad aprirsi e a condividere ciò che sa fare».

Anche per questo “Il Diamante di Santa” avrà una finalità molto concreta. Il volume sarà distribuito a offerta libera, con una donazione minima di 5 euro, e quanto raccolto verrà reinvestito nelle attività e nei progetti della Scuola di Musica.

«Il libro è soltanto una piccola parte di un progetto più grande: continuare a far crescere la Filarmonica insieme alla sua città, sperimentando nuove strade senza perdere la propria identità», conclude Bozzo. «Forse è proprio questo il senso di continuare a fare associazione: custodire ciò che ci è stato consegnato e avere il coraggio di farlo evolvere, senza dimenticare da dove veniamo. Perché una Filarmonica non vive soltanto di musica: vive delle persone che scelgono, ciascuna a modo proprio, di farne parte».