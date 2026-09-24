“Santa in Giallo” coinvolge la città e diventa anche un gelato

«Ora il giallo, oltre che intrigante e appassionante, diventa anche goloso». Uno degli appuntamenti più attesi di Santa in Giallo è finalmente arrivato: la Gelateria Simonetti ha preparato anche per l’edizione 2026 il gusto dedicato al festival, che porta lo stesso nome della manifestazione e che entra regolarmente nel banco accanto agli altri gelati della casa. Non si tratta semplicemente di una curiosità gastronomica legata ai giorni del festival. L’iniziativa rappresenta uno dei modi con cui Santa in Giallo sta cercando di uscire dagli spazi tradizionali degli incontri con gli scrittori e coinvolgere direttamente le attività della città. E Simonetti, realtà nata proprio a Santa Margherita Ligure e oggi presente con cinque gelaterie nel Tigullio, aveva aderito all’idea già nella passata edizione. Il gusto “Santa in Giallo” del 2026, però, non è lo stesso dello scorso anno. La scelta è stata quella di non trasformarlo in una ricetta immutabile, ma di crearne ogni volta una variante differente. Stesso nome, dunque, ma un gelato nuovo, pensato appositamente per questa edizione del festival.

«Siamo felici di avere contribuito anche quest’anno, insieme ai miei soci e a tutti i nostri collaboratori, a un festival così importante per Santa Margherita – spiega Daniela Simonetti –. Ci piaceva l’idea di partecipare con quello che sappiamo fare, creando qualcosa che potesse essere immediatamente riconoscibile e legato alla manifestazione. Ora il giallo, oltre che intrigante e appassionante, diventa anche goloso». Lo scorso anno l’esperimento aveva incontrato un notevole favore tra il pubblico e proprio da quella risposta è nata la decisione di ripeterlo, cambiando però il gusto. Non quindi un semplice ritorno, ma una piccola tradizione destinata a rinnovarsi: ogni edizione di Santa in Giallo potrà avere, almeno nelle intenzioni, il proprio gelato.

La collaborazione ha anche un risvolto rivolto direttamente ai più giovani. Simonetti è infatti partner tecnico della manifestazione e offrirà il gelato ai bambini e ai ragazzi premiati nelle sezioni Junior di Santa in Giallo. Un premio certamente meno istituzionale di una targa o di un diploma, ma probabilmente tra quelli destinati a essere accolti con maggiore entusiasmo dai più piccoli. La scelta di coinvolgere una realtà profondamente legata al territorio ha anche un significato particolare per il festival. Simonetti nasce a Santa Margherita nel 1963 e da qui, nel corso degli anni, ha allargato la propria presenza nel Tigullio, con punti vendita anche a Rapallo, Zoagli, Moneglia e Chiavari. Le produzioni vengono realizzate nel laboratorio aziendale, proseguendo un’attività che ormai attraversa più generazioni della famiglia.