San Colombano non scherza, 50mila euro per rafforzare gli argini

Da Comunicazione Comune di Santa Colombano Certenoli

Ben 50.000 euro interamente a carico del Comune per la manutenzione e la sicurezza del corso d’acqua. Sono iniziati ieri 23 settembre a Calvari i lavori di messa in sicurezza e manutenzione di alcuni tratti del Torrente Lavagna, promossi e finanziati direttamente dal Comune di San Colombano Certenoli, con un investimento complessivo di 50.000 euro interamente a carico del bilancio comunale.

Gli interventi sono stati affidati alla ditta Cave di Frisolino di Ne e interessano alcuni dei punti maggiormente soggetti a criticità idrauliche nel territorio di Calvari.

In particolare, l’ intervento riguarda le zone soggette a inondazioni di Calvari: in prossimità del ponte “Rachele Lagomarsino”, in prossimità del lago “delle Beaie”, sotto l’Istituto Alberghiero ed Enogastronomico Bernardo Marsano, e l’area in prossimità del ponte per Canevale. È inoltre prevista la pulizia dell’alveo e delle aree limitrofe in prossimità della passerella ciclopedonale di Pian dei Cunei e dello sfocio del Rio Camporile, nella zona compresa tra Micheloni e Pontemattoni.

I lavori prevedono la movimentazione e il riposizionamento del materiale litoide e sovralluvionale presente nell’alveo, interventi di ricucitura e sistemazione delle sponde nei tratti interessati da fenomeni erosivi, nonché la rimozione di legname, vegetazione e altro materiale che può ostacolare il regolare deflusso delle acque.

“Questi erano alcuni degli interventi principali che avevamo indicato tra le priorità in campagna elettorale e che siamo riusciti a trasformare in lavori concreti in circa tre mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione – sottolinea il Sindaco Claudio Solari –. Si tratta di un intervento economicamente importante, perché i 50.000 euro sono interamente a carico del Comune, ma abbiamo ritenuto necessario investire direttamente sulla sicurezza del territorio e sulla manutenzione del nostro reticolo idrografico. Una volta concluso questo primo lotto, passeremo a programmare il secondo intervento nella parte sud del territorio, proseguendo nel lavoro di manutenzione e messa in sicurezza dei nostri corsi d’acqua”.

“Abbiamo ritenuto prioritario intervenire direttamente con risorse comunali – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile Mirco Aste– per mettere in sicurezza alcuni punti particolarmente delicati del Torrente Lavagna. La manutenzione degli alvei e delle sponde rappresenta un’attività fondamentale di prevenzione, soprattutto in un territorio come il nostro, dove gli eventi meteorologici intensi possono determinare rapidamente situazioni di criticità”.