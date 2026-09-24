Una pergotenda bianca dalla struttura leggera che consente, quando necessario, una copertura laterale con delle tende e la copertura apribile. È la nuova struttura che sarà installata a Riva Ponente sulla terrazza Bagnun a sostituzione del manufatto presente in precedenza e andato distrutto dalle fiamme nella notte tra il 16 e 17 aprile 2023.
La soluzione architettonica, già condivisa con l’Associazione Bagnun, è stata presentata alla frazione ieri sera agli abitanti durante la tappa a Riva dei periodici incontri tra l’Amministrazione comunale e i cittadini.
«Dopo tante ipotesi e progetti, siamo arrivati a questa soluzione – ha spiegato il Sindaco Francesco Solinas – che fornisce quanto necessario all’Associazione nell’organizzazione dei loro eventi, in primis la sagra del Bagnun. Nella quotidianità resterà a disposizione della Cittadinanza che avrà quindi sul Lungomare una copertura da poter utilizzare; anzi siamo aperti a suggerimenti su quali arredi mettere sotto».
La struttura, del costo di circa 125 mila euro, è stata finanziata con i soldi dell’assicurazione a copertura dell’incendio del 2023.
Dichiara l’Associazione Bagnun: «Dopo numerosi incontri con tecnici e amministratori per visionare diversi progetti, riteniamo la soluzione presentata in assemblea confacente con le iniziative che l’Associazione ha intenzione di portare avanti durante tutto l’anno. Speriamo adesso nei tempi di montaggio della struttura guardando al cimento invernale del 26 dicembre».
Nella serata di ieri l’Amministrazione comunale – presente tutta la Giunta, alcuni Consiglieri e come sempre accade negli incontri con la cittadinanza, anche alcuni rappresentanti dell’Ufficio tecnico e la Comandante della Polizia Locale – ha illustrato i vari interventi in programma nella frazione: il progetto esecutivo di riqualificazione del campo Bottai, il completamento della pavimentazione della passeggiata di Ponente, la nuova area giochi e gli investimenti sulla scuola elementare con la realizzazione, in essere, dell’ascensore e l’attivazione da quest’anno del pre-scuola.
Non sono mancate le segnalazioni dei cittadini presenti che hanno chiesto, anche, un maggior controllo sui parcheggi per residenti, sugli accessi alle zone pedonali e una maggior attenzione sulle manutenzioni e sul decoro.
Conclude il Sindaco Solinas: «Su Riva stiamo portando avanti tanti progetti il cui iter è arrivato a termine e a breve saranno realizzati. Penso alla nuova area giochi di Riva Ponente su cui stiamo lavorando da tempo, un investimento da 100mila euro che riqualifica uno spazio importante per l’infanzia e le famiglie».