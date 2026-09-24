Riva Trigoso: “Assemblea pubblica, le risposte mancate del sindaco”

Ieri sera, dopo aver respinto a luglio la richiesta di incontrare i cittadini di Riva, finalmente il Sindaco ha incontrato gli abitanti di Riva Trigoso.

Un’assemblea molto partecipata, che dimostra ancora una volta quanto i cittadini abbiano voglia di essere ascoltati e quanto siano numerose le questioni aperte sul futuro del paese.

Le aspettative erano chiare: si chiedevano risposte sulla viabilità alternativa al traffico pesante, sui parcheggi, sulla sicurezza, sulla viabilità interna e, più in generale, sulle prospettive di Riva Trigoso.

Dopo la presentazione della risistemazione necessaria di aree sulle quali il Sindaco si era impegnato fin dall’inizio del mandato, che condividiamo, non sono stati affrontati con chiarezza i nodi centrali richiesti dai cittadini.

Sulle questioni più sentite dai cittadini sono arrivate risposte vaghe, rinvii e poche certezze.

E anche la gestione dell’assemblea ha lasciato perplessi. L’invito del Sindaco a fare “una domanda a testa e poco tempo per farla” restituisce l’immagine di un’Amministrazione più preoccupata di contenere il confronto che di ascoltare fino in fondo i cittadini. Un Sindaco che, ancora una volta, dimostra di non conoscere il concetto di democrazia.

Ma un’assemblea pubblica non dovrebbe essere questo. Chi amministra una città deve essere disposto ad ascoltare anche le critiche, soprattutto quando riguardano problemi reali e quotidiani.

Nessuna risposta sul progetto alternativo per i camion che attraversano il paese, risposte molto parziali sulla mancanza di parcheggi, sul futuro della scuola e su una serie di problemi che i cittadini pongono da tempo e sui quali attendono invano risposte.

Il Sindaco Solinas governa da oltre tre anni e governare significa dare risposte chiare e dire con chiarezza ai cittadini cosa si vuole fare e con quali tempi.

Dopo oltre tre anni di amministrazione, continuare a rispondere alle questioni più importanti con l’improvvisazione e la vaghezza non è sufficiente.

Riva non chiedeva promesse miracolose. Chiedeva risposte. E ieri sera, sulle questioni più importanti, quelle risposte sono mancate.