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Domenica 27 settembre alle ore 18

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Cultura e Spettacolo
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Recco: “Un viaggio nel Barocco”, concerto al santuario di San Michele

24 settembre 2026 | 06:14
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di Redazione

Redazione

Recco: &#8220;Un viaggio nel Barocco&#8221;, concerto al santuario di San Michele

L’arciconfrarita di San Michele Arcangelo e l’associazione Ardiciocca propongono “Un viaggio nel Barocco”. Concerto con musiche di Telemann, Quantz, Albinoni e Stamitz. Con Erica Parodi – Ester Schievano al flauto e il Maestro Fabrizio Fancello all’organo. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 18 a Recco presso il Santuario di San Michele e del Santissimo Crocifisso in via San Francesco.

Generico settembre 2026