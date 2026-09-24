Recco: “Un viaggio nel Barocco”, concerto al santuario di San Michele

L’arciconfrarita di San Michele Arcangelo e l’associazione Ardiciocca propongono “Un viaggio nel Barocco”. Concerto con musiche di Telemann, Quantz, Albinoni e Stamitz. Con Erica Parodi – Ester Schievano al flauto e il Maestro Fabrizio Fancello all’organo. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 18 a Recco presso il Santuario di San Michele e del Santissimo Crocifisso in via San Francesco.