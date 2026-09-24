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Entrambi con traumi cranici|
Cronaca/
Recco: due uomini soccorsi nelle vie Giustiniani e della Ne
24 settembre 2026 | 19:03
In via Giustiniani (strada provinciale 333) a Recco, il medico del 118 e i militi della locale Croce Verde, hanno soccorso un uomo di 72 anni con un importante trauma cranico. Prima in codice giallo poi trasformato in rosso, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino.
I mattinata i militi della stessa Croce Verde, erano corsi in aiuto di un 50enne con un trauma cranico; trasportato in codice giallo al San Martino.