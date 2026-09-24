Recco: disinfestazione straordinaria dopo un caso di dengue

Un intervento puntuale pensato a tutela della salute pubblica senza creare disagi è la disinfestazione larvicida e adulticida straordinaria, in programma nelle prime ore di sabato 26 settembre per controllare la popolazione di zanzare, a seguito della segnalazione di un caso confermato di Dengue da parte della ASL 3 Genovese. “Si tratta di una misura di routine – spiega il sindaco Carlo Gandolfo, che ha firmato l’ordinanza – prevista dai protocolli sanitari e applicata con tempestività, dopo la segnalazione dell’Asl che una persona residente a Milano, risultata positiva alla Dengue, aveva soggiornato a Recco tra il 13 e il 14 agosto. Come stabilito dal piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, è stato quindi attivato il protocollo di prevenzione”.

L’area interessata comprende un raggio di 100 metri dalla spiaggia libera di Recco e da via Vittorio Veneto, individuata dalla planimetria trasmessa dall’ASL. L’intervento sarà eseguito dalla ditta specializzata “Il Rastrello” nelle prime ore del mattino, dalle ore 3 alle 6, del 26 settembre, utilizzando prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.

“Si tratta di un’azione circoscritta e programmata, che si affianca ai trattamenti larvicidi già svolti sul territorio comunale e a quelli previsti tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, e che andranno comunque a interessare anche le aree ricomprese dalla disinfestazione di sabato. L’obiettivo è garantire un efficace controllo delle zanzare, in linea con le indicazioni nazionali e regionali” aggiunge il sindaco Carlo Gandolfo. Durante le operazioni, ai residenti e ai presenti nell’area viene richiesto semplicemente di non sostare nelle zone interessate e di tenere gli animali domestici a distanza per un paio d’ore dopo il passaggio degli operatori.