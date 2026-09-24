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Recco: autosilo area ex Enel; si completa lo scavo

24 settembre 2026 | 06:14
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di Redazione

Redazione

Recco: autosilo area ex Enel; si completa lo scavo

Si stanno completando a Recco i lavori di scavo nel cantiere ex Enel, lungo la provinciale 333, nei pressi dello svincolo autostradale dove dovrà sorgere un autosilo. Nella parte di scavo  già  effettuata sono stati issati i muri di contenimento e parte delle basi per supportare la struttura (vedi foto). L’autosilo potrà ospitare 114 posti auto e ha un costo previsto di 7.600.000 euro. L’opera avrebbe dovuto essere ultimata lo scorso giugno. Comprensibile il malumore di chi abita in zona che vorrebbero avere certezze anche sulle fine dei lavori.

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