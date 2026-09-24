Recco: attesa bus al capolinea tra miasmi e rifiuti

Le proteste si sprecano, ma le segnalazioni non ottengono riscontri. L’area Amt sotto il viadotto ferroviario, in via Ippolito d’Aste, pieno centro di Recco, è indegna di una cittadina ed appartiene più al terzo mondo. Non solo i rifiuti gettati a terra, ma il tanfo che dimostra come l’area venga usata come wc. Chi usa l’autobus si chiede se le Ferrovie siano a conoscenza delle condizioni in cui è tenuta l’area di sua proprietà; seSe Amt non disponga di personale per pulire; se l’Asl 3 non ispeziona le zone ad uso pubblico, imponendo almeno una periodica disinfestazione; se il Comune abbia la possibilità di intervenire; come faccia una città con tale realtà, avere la Bandiera blu.