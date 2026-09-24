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Giovedì 24 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Scuola in salita, l’emergenza è il sostegno
Oggi, giovedì 24 settembre, auguri a Maria, Pacifico, Gerardo, Antonio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo. Proverbi: “Chi sa fa, chi non sa insegna”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX.
Scuola: “Seconda settimana in salita, l’emergenza resta il sostegno”; Giornate nella natura al liceo Da Vigo Nicoloso”; “L’intelligenza artificiale in cattedra; regolamento ad hoc”; “Due lezioni diverse a Uscio e Avegno”; “Bus affollati, studenti in piedi; cresce la protesta”.
Sestri Levante: esposto contro il regolamento acustico. Castiglione Chiavarese: riapre il MuCast. Lavagna: pulizia tombini e caditoie. Chiavari: Bucci visita i cantieri: “Città modello”; “Botta e risposta sulla diga Perfigli”.
Portofino: il vecchio pontile sparirà. Portofino: prova col drone che conta i turisti. Portofino: nella guida Michelin lo Splendido Belmond al top.
Camogli: fondi Mit per l’oratorio.Recco: nuova canfora in piazza Matteotti. Uscio: lascito Zerbi, verso l’ultimazione dei lavori.
Val d’Aveto: parrocchie accorpate alla diocesi di Chiavari,