Rapallo: Roberto Ciccarelli, re del pesto, nel firmamento delle stelle Michelin

Alla Charity Dinner di Ischia Safari il fondatore di “Siamo Gente di Mare” ha preparato il pesto al mortaio davanti a trecento ospiti e a grandi chef italiani. Molti gli apprezzamenti e le richieste di bis. Un pesto fatto al mortaio che conquista chi cucina ogni giorno ai massimi livelli. È il bilancio di Roberto Ciccarelli, “re del pesto” e fondatore, con la moglie Stefania Passaro, dell’Associazione “Siamo Gente di Mare”. Unico ligure presente, è stato inserito tra gli artigiani del gusto di Ischia Safari, la tre giorni organizzata dagli chef stellati Pasquale Palamaro e Nino Di Costanzo, giunta alla decima edizione.

Lo chef stellato Peppe Guida ha fortemente voluto Roberto, protagonista di tante serate di successo a Rapallo e in Italia, per la serata di apertura, la Charity Dinner al Resort Regina Isabella di Lacco Ameno, il cui ricavato sostiene la ricerca sulla SLA del Centro SLA Federico II. Ai fornelli e ai banchi, gli stellati italiani più rinomati, fra i quali anche i fratelli Cerea e il pasticcere Ciro Poppella.

«Ci sono stati diversi momenti molto emozionanti», racconta Ciccarelli. «Uno è stato quando, insieme agli chef, mi è stata consegnata la divisa ufficiale personalizzata. Un altro, quando gli chef hanno fatto grandi apprezzamenti e, soprattutto, molteplici bis. È stato bello vedere persone abituate a gusti sostanzialmente diversi rimanere colpite dal pesto al mortaio e assaggiarlo come non avevano mai fatto prima».

Il pesto è stato servito su quadrotti di pane del panificatore Carlo Di Cristo. Ne è nata una barchetta di pane campano con una quenelle di pesto, battezzata “genovesina” in omaggio alle antiche vele genovesi.

Alla serata partecipava anche il Mini Caseificio Costanzo, eccellenza campana premiata dal Gambero Rosso. Da qui l’idea di Roberto: abbinare il pesto alla mozzarella di bufala. Un accostamento inedito, accolto con grande favore da tutti, a cominciare da Costanzo e dai suoi figli.

«È stata una sfida impegnativa: eravamo nella regione che ha dato i natali alla salsa più famosa al mondo, quella di pomodoro, protagonista dei piatti campani», dice Ciccarelli. «Ma abbiamo portato in alto la nostra salsa ligure, la seconda più rinomata, trovando grande stupore e consenso per la sua realizzazione e il suo gusto armonico».