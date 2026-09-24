Rapallo: open day del Laboratorio Teatrale di via Trento

Un’opportunità per avvicinarsi al mondo della recitazione e della scrittura creativa, superare la timidezza e calcare per la prima volta la scena. Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 17:00, la sede del laboratorio teatrale Perla del Tigullio Teatro in Via Trento, 8 a Rapallo, aprirà le sue porte al pubblico, in occasione dell’Open Day di presentazione della nuova stagione formativa. L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, è rivolto a tutte le fasce d’età — bambini, ragazzi e adulti — e offrirà la possibilità di conoscere da vicino la formatrice Viola Villa , esplorare i programmi didattici e rivolgere domande dettagliate sul percorso in partenza ad ottobre.

Il laboratorio della Perla del Tigullio Teatro prevede una frequenza stagionale pensata sia per chi desidera intraprendere un percorso amatoriale, sia per chi vuole approfondire le tecniche dell’arte scenica. Forte dei risultati ottenuti durante la scorsa stagione —segnata dalla messa in scena di numerosi spettacoli e dal debutto sul palco di tanti nuovi talenti —, la scuola riapre le porte quale punto di riferimento culturale e formativo per tutto il territorio, in un ottica davvero inclusiva.

Ingresso: Libero e gratuito