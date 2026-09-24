Rapallo: domenica 27 a San Michele palio remiero e rievocazione storica

Partiamo dall’edizione numero 66 del Palio Marinaro del Tigullio e ottava Rievocazione storica che vede protagonisti i gozzi in legno da 22 palmi e i Comuni di Chiavari, Lavagna, Portofino, Rapallo, Santa Margherita, San Michele, Sestri Levante e Zoagli (in ordine alfabetico).