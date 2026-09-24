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Al mattino Miglio marino di nuoto|
Rapallo: domenica 27 a San Michele palio remiero e rievocazione storica
Due avvenimenti sportivi domenica 27 nel mare di San Michele di Pagana.
Partiamo dall’edizione numero 66 del Palio Marinaro del Tigullio e ottava Rievocazione storica che vede protagonisti i gozzi in legno da 22 palmi e i Comuni di Chiavari, Lavagna, Portofino, Rapallo, Santa Margherita, San Michele, Sestri Levante e Zoagli (in ordine alfabetico).
Il programma
Ore 14.30: ritrovo, presentazione degli equipaggi, benedizione
Ore 16: batterie
Ore 17: finale su un percorso di 1.500 metri
Ore 18: in spiaggia con gli sbandieratori di Lavagna
Ore 21: premiazione spettacolo musicale
Da anni Rai3 Genova, ci propina la cronaca in diretta e4 sempre uguale del Palio del Golfo della Spezia. Riuscirà la Rai, prima o dopo e magari un anno sì ed uno no, a mandare in onda in diretta il Palio del Tigullio, affascinante e spettacolare? Il canone Tv lo pagano tanto nel Golfo della Spezia che nel Tigullio.
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E veniamo al nuoto amatoriale col Miglio marino che si svolge sempre nella Baia di San Michele domenica 27.
Il programma
Ore 9 ritrovo nella spiaggia di Travello
Ore 11: partenza
Ore 12.30: arrivo
A fine gara premiazione e rinfresco. Per partecipare è necessaria la visita medica. Quota di iscrizione 15 euro.