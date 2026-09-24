Rapallo: anteprima di “Scrittori&Colori” con Valeria Corciolani

Anteprima della manifestazione itinerante “Scrittori&Colori” dedicata ai libri e agli autori che raccontano l’importanza dei colori nelle loro storie, venerdì 25 settembre, alle 18 nella piazzetta fra Corso Roma e via Mameli, all’altezza del sottopasso ferroviario con l’ascensore che collega la via con la stazione Fs.

La manifestazione è organizzata dall’asseciazione culturale Le Muse Novae, con il patrocinio del Comune di Rapallo che sarà presente con il sindaco Elisabetta Ricci.

Ospite dell’anteprima rapallese di “Scrittori&Colori sarà la scrittrice Valeria Corciolani che con il giornalista Mauro Boccaccio dialogherà sul rapporto fra i colori e i suoi romanzi da “Delitto in bianco” a “La regina dei colori”, “Di rosso e di luce” e tanti altri.