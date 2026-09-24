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venerdì 25 settembre, alle 18 

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Attualità
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Rapallo: anteprima di “Scrittori&Colori” con Valeria Corciolani

24 settembre 2026 | 17:38
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: anteprima di “Scrittori&#038;Colori” con Valeria Corciolani

Da Mauro Boccaccio

Anteprima della manifestazione itinerante “Scrittori&Colori” dedicata ai libri e agli autori che raccontano l’importanza dei colori nelle loro storie, venerdì 25 settembre, alle 18  nella piazzetta fra  Corso Roma e via Mameli, all’altezza  del sottopasso ferroviario con l’ascensore  che collega  la via con la stazione Fs.

La manifestazione è organizzata dall’asseciazione culturale Le Muse Novae,  con il patrocinio del Comune di Rapallo che sarà presente con il  sindaco Elisabetta Ricci.

Ospite dell’anteprima rapallese di “Scrittori&Colori sarà la scrittrice Valeria Corciolani che con il giornalista Mauro Boccaccio  dialogherà  sul rapporto fra i colori e i suoi  romanzi  da  “Delitto in bianco”  a “La regina dei colori”, “Di rosso e di luce”  e tanti altri.

 