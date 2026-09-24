Pallanuoto F / Otto ragazze e la collezione di tutti i titoli nazionali giovanili

C’è un filo biancazzurro che dal 2022 arriva fino a oggi, attraversando piscine, città e stagioni della pallanuoto italiana. È la storia di otto ragazze dell’AGN Energia Bogliasco 1951 che, ancora giovanissime, sono riuscite nell’impresa di conquistare tutti i titoli nazionali giovanili messi in palio nelle rispettive categorie. Sono Benedetta Bo, Giulia Bozzo, Giulia De Capitani, Arianna Lava, Carlotta Paganuzzi, Chiara Roccalberti, Federica Soro e Lucia Virzi. Un percorso straordinario iniziato nel 2022 a Lignano Sabbiadoro, con la vittoria dell’HaBaWaBa Plus, e arrivato la scorsa settimana a Ostia, dove le stesse ragazze hanno completato il loro personalissimo Grande Slam conquistando lo Scudetto Juniores.

In mezzo, una sequenza di successi impressionante. Nel 2023 è arrivato il trionfo al Festival Nazionale Under 14. Nel 2024 le otto biancazzurre hanno poi messo le mani sul loro primo Scudetto Allieve. Nel 2025 hanno fatto ancora meglio, realizzando qualcosa di eccezionale: due titoli Allieve nella stessa stagione, conquistando sia il torneo invernale sia quello estivo e, soprattutto, riuscendo nell’impresa di vincere tutte le partite disputate in stagione.

L’ultimo capitolo, solo pochi giorni fa, a Ostia. Al termine di una combattutissima Final Eight, il Bogliasco ha conquistato il titolo italiano Juniores, superando in finale il Sori nel derby e aggiungendo così l’ultimo tassello a una collezione ormai completa. HaBaWaBa PLUS, Under 14, Allieve e Juniores. Tutto quello che c’era da vincere, queste ragazze lo hanno vinto.

A rendere ancora più straordinaria la storia c’è l’età delle protagoniste. La più grande è nata nel 2008, la più giovane nel 2010. Eppure, nel corso di questi anni, mentre costruivano il loro incredibile palmarès giovanile, hanno già iniziato a confrontarsi anche con il massimo livello della pallanuoto. Per tutte loro è infatti arrivato il debutto con la prima squadra in Serie A1, così come la possibilità di vivere esperienze internazionali in Euro Cup e Conference Cup. A questo si aggiungono le numerose convocazioni nelle varie rappresentative nazionali giovanili azzurre, dall’Under 16 alle categorie successive.

Otto ragazze cresciute insieme, capaci di condividere vittorie, sacrifici, allenamenti e momenti indimenticabili. Otto percorsi individuali che si sono intrecciati in una storia collettiva diventata ormai parte integrante della tradizione del Bogliasco 1951. Al loro fianco, in questo viaggio lungo quattro anni e costellato di successi, c’è stata Rosa Rogondino, allenatrice che ha accompagnato la crescita del gruppo e condiviso con queste ragazze una parte fondamentale del loro percorso, prendendole per mano da bambine e portandole assieme a Mario Sinatra ad essere in pianta stabile nell’élite della disciplina. Dall’entusiasmo di Lignano Sabbiadoro nel 2022 alla gioia di Ostia nel 2025, passando attraverso cinque titoli nazionali e una serie di esperienze che vanno ben oltre le medaglie, queste otto ragazze hanno dimostrato cosa significhi crescere in una società come il Bogliasco 1951. La loro storia racconta di talento, continuità, lavoro e appartenenza. Ma racconta soprattutto la forza di una scuola che continua a formare giovani atlete capaci di arrivare fino alla prima squadra e, contemporaneamente, di scrivere pagine importanti nella storia della pallanuoto giovanile italiana.

Quattro anni dopo quella prima vittoria a Lignano, il viaggio è arrivato a Ostia. E il bottino è completo. Otto ragazze. Sei titoli nazionali. Una sola calottina. Una storia tutta biancazzurra. Benedetta, Giulia, Giulia, Arianna, Carlotta, Chiara, Federica e Lucia: grazie per aver portato il Bogliasco così in alto. E soprattutto, buon viaggio verso i prossimi traguardi.