Nuoto/ Quaranta minuti nello stretto . E Diego non ha ancora finito

Quaranta minuti. È il tempo impiegato da Diego Zamorani, 74 anni, per attraversare a nuoto lo Stretto di Messina. Non una gara improvvisata, ma la traversata organizzata da Swimming Travel, affrontata insieme ad altri quattro nuotatori della Rapallo Nuoto: Marco Campodoni, Gianni Roncagliolo, Giuseppe Luciano e Stefano Vasquez.

Diego è arrivato per primo. La notizia potrebbe finire qui. Quaranta minuti, un bel risultato, qualche complimento e via. Ma per chi conosce Zamorani, sarebbe un finale decisamente troppo semplice.

Perché Diego è uno di quei personaggi che sembrano vivere con una certa distrazione nei confronti dell’anagrafe. È un veterano della vela, pluripremiato, vicepresidente del Circolo Nautico Rapallo, e da anni continua a collezionare trofei anche nel nuoto, tanto in piscina quanto nelle acque libere. Nuota praticamente ogni giorno. Anche d’inverno.

Quando non è in acqua può capitare di trovarlo a bordo di una barca a vela oppure, cambiando completamente scenario, sulle piste della Valle d’Aosta. Il tutto senza particolare interesse per raccontarlo in giro. Anzi.

Diego è probabilmente una delle persone meno interessate alle pubbliche relazioni che si possano incontrare in un circolo nautico. Se dipendesse da lui, questa traversata sarebbe già archiviata, insieme al costume e agli occhialini, senza bisogno di fotografie, articoli o complimenti.

Ma c’è un altro dettaglio. Zamorani non è soltanto quello che attraversa lo Stretto in quaranta minuti. È anche una presenza quotidiana e concreta nella vita del Circolo Nautico Rapallo, dove nel suo ruolo di vicepresidente partecipa costantemente alle attività del sodalizio.

E qui la storia comincia a diventare interessante. Perché dietro quella traversata non c’è soltanto un’impresa sportiva, ma una certa idea del tempo. Quella di chi, arrivato a 74 anni, sembra considerare l’età più una coordinata che un limite. Si naviga, si nuota, si regata, si sale sulle montagne. E ogni tanto si attraversa anche uno Stretto.

La traversata di Messina è dunque soltanto l’ultimo capitolo.

Il prossimo? Non è dato sapere. Con Diego Zamorani, del resto, conviene non fare programmi. Potremmo ritrovarcelo presto davanti a un’altra partenza, in mare o magari da qualche altra parte. E probabilmente, anche quella volta, ci dirà che non c’era niente di particolare da raccontare. Noi, nel dubbio, terremo gli occhi aperti. Sul pontile del Circolo Nautico Rapallo, intanto, la storia continua. E anche alla Rapallo Nuoto qualcuno avrà certamente già cominciato a guardare il calendario.

Non si sa mai.