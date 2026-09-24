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Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Sori: i film della settimana

24 settembre 2026 | 06:17
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di Redazione

Redazione

Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, &#8216;Santa&#8217;, Sori: i film della settimana

I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre

Heart of the beast ore 21.15

Sabato 26 e domenica 27 settembre

Cars Motori ruggenti ore 16.00

Heart of the beast ore 18.00; 21.15

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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)

Dal 24 al 28 settembre

 The Heart of the beast

Giovedì ore 21.15

Venerdì, sabato e domenica ore 18.30; 21.15

Lunedì ore 21.15

Nessun dolore  (dal 25)

Venerdì, Sabato e domenica ore 16.15; 21.00

Lunedì ore 21.00

 Lisola dei ricordi (dal 25)

Venerdì, Sabato e domenica ore 16.30; 18.15

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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

Da venerdì 25 settembre

Maigret: l’amore e la morte ote 15.45;17.30

INCONTRO CON IL DOTT. ALBERTO PELLAI SUL TEMA: PREADOLESCENTI, SI CRESCE MA NON DA SOLI (Ingresso libero) ore 21,00

Da sabato 26 a lunedì 28 settembre

Maigret: l’amore e la morte ore 15,45; 17,30; 21,00

Martedì 29 e mercoledì 30 settembre

Naza ote 15,45; 17,30; 21,15

Giovedì 1 ottobre riposo

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AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)

Mercoledì 23

Cars, motori ruggenti ore 17.00

Amori e incantesimi 2 ore 21.15

 Coyote vs Acme

ore 17.00-21.00

 I figli della scimmia

Ore 17.00; 21.15

 Dal 24 al 27

Nessun dolore

Ore 21.15

The invite – ore 17.00

 The heart of the beast

Ore 17.00; 21.30

 Cars – motori ruggenti ore 17.00

Avengers endgame – extra  ore 21.00

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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Dal 24 al 29

Maigret – l’amore e a morte

Giovedì ore 16.30; 21.15

Da venerdì a martedì ore 21.15

L’isola dei ricordi

Da venerdì a martedì ore 16.45

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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)

Amori & Incantesimi 2

Venerdì 25 settembre ore 21:00

Sabato 26 settembre ore 21:00
Domenica 27 settembre ore 21:00
Mercoledì 30 settembre ore 21:00
Coyote vs Acme
Sabato 26 settembre ore 17:30
Domenica 27 settembre ore 17:30