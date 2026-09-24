Temi del giorno:
Fino a mercoledì 30 settembre|
Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Sori: i film della settimana
I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante
BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)
Giovedì 24 e venerdì 25 settembre
Heart of the beast ore 21.15
Sabato 26 e domenica 27 settembre
Cars Motori ruggenti ore 16.00
Heart of the beast ore 18.00; 21.15
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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)
Dal 24 al 28 settembre
The Heart of the beast
Giovedì ore 21.15
Venerdì, sabato e domenica ore 18.30; 21.15
Lunedì ore 21.15
Nessun dolore (dal 25)
Venerdì, Sabato e domenica ore 16.15; 21.00
Lunedì ore 21.00
Lisola dei ricordi (dal 25)
Venerdì, Sabato e domenica ore 16.30; 18.15
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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)
Da venerdì 25 settembre
Maigret: l’amore e la morte ote 15.45;17.30
INCONTRO CON IL DOTT. ALBERTO PELLAI SUL TEMA: PREADOLESCENTI, SI CRESCE MA NON DA SOLI (Ingresso libero) ore 21,00
Da sabato 26 a lunedì 28 settembre
Maigret: l’amore e la morte ore 15,45; 17,30; 21,00
Martedì 29 e mercoledì 30 settembre
Naza ote 15,45; 17,30; 21,15
Giovedì 1 ottobre riposo
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AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)
Mercoledì 23
Cars, motori ruggenti ore 17.00
Amori e incantesimi 2 ore 21.15
Coyote vs Acme
ore 17.00-21.00
I figli della scimmia
Ore 17.00; 21.15
Dal 24 al 27
Nessun dolore
Ore 21.15
The invite – ore 17.00
The heart of the beast
Ore 17.00; 21.30
Cars – motori ruggenti ore 17.00
Avengers endgame – extra ore 21.00
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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)
Dal 24 al 29
Maigret – l’amore e a morte
Giovedì ore 16.30; 21.15
Da venerdì a martedì ore 21.15
L’isola dei ricordi
Da venerdì a martedì ore 16.45
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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)
Amori & Incantesimi 2
Venerdì 25 settembre ore 21:00
Domenica 27 settembre ore 21:00
Domenica 27 settembre ore 17:30