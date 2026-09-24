Lettere/ “Scelta del medico di base a ‘Santa’; costretti a lunghe code”

Lunedì, 21 settembre 2026 passerà nella nostra piccola storia locale come un giorno da raccontare ai nipotini…

A Santa Margherita Ligure, nota per il suo carattere modaiolo, per i suoi aperitivi e ristoranti che, dopo la pandemia, hanno invaso piazze, caruggi e lungomare, si è consumato un dramma che, fatte le debite proporzioni con la contingenza globale, ha e continuerà ad avere conseguenze per il benessere della nostra comunità stanziale.

La premessa è la seguente: uno dei medici di famiglia ha lasciato il suo ruolo per sopraggiunti limiti di età.

Ben vengano dottori più giovani che tutti accogliamo con entusiasmo, ma un qualche intoppo di non ben chiara natura (butto lì qualche ipotesi: raggiunto limite di spesa, mancanza di personale pronto ad immolarsi per due soldi, farragine burocratica…) ha costretto almeno un migliaio di cittadini residenti a presidiare le farmacie fin dal primo mattino poiché esse, ed oserei dire quasi esclusivamente, possedevano il magico potere di accesso al portale dell’anagrafe sanitaria dell’ASL 4, attraverso il quale si sarebbe dovuto scegliere il proprio medico di famiglia.

La gente si è raccolta davanti ai portoni delle farmacie, formando lunghe e rassegnate file costituite per la maggior parte da anziani e qualche mamma con figlio appresso e relativo passeggino.

I turisti stranieri mattinieri avranno pensato alla giornata mondiale dell’aspirina offerta gratuitamente dalla Bayer (figuratevi!) o ad un flash mob di estrosi vecchietti.

Era comunque una scena che a me, 65 sanmargheritese da 4 generazioni (se proprio desideriamo farne una questione di appartenza), ha posto qualche domanda.

Non tutti sono riusciti nell’impresa ed iscriversi fra gli assistiti del nuovo medico.

Sembrerà strano, ma in Italia c’è ancora qualcuno che lavora e che non avrebbe potuto essere presente alle fatidiche ore 8:30, c’è chi non è in grado di usare i mezzi elettronici (e quelli che ne sono capaci li usano, almeno in maggior parte, per “scrollare” fra le varie piattaforme offerte al popolo bue), c’è anche chi ha avuto accesso al portale, ma lo ha trovato chiuso o peggio già esaurito per il medico offerto. Con mille posti disponibili a fronte dei 2000 del medico andato in pensione, si è trattato di un corpo a corpo d’antan con un pizzico di ibridità delle guerre attuali. Dovremmo pur allenarci ai tempi che corrono!

Lo status quo è questo: circa un migliaio di cittadini residenti non ha il medico di famiglia (ne esiste uno a Carasco con qualche posto disponibile…), però l’offerta è ampliata dalla nuova fattispecie del “medico di tutti” che nell’ambito delle “case di comunità” presenti in ASL 4, regione Liguria, tenta di risolvere casi di bassa complessità, con il precipuo intento di evitare l’intasamento del pronto soccorso (uno solo in tutta la ASL), ma che non conosce la tua anamnesi, se non quella essenziale condivisa, ma che soprattutto non conosce te come persona. Sappiamo tutti come il rapporto medico- paziente sia essenziale e di per sé stesso curativo.

Ebbene si è creata una nuova frattura: cittadini e residenti con un medico curante, altri che fino all’altro ieri potevano contare su una figura di supporto e che oggi sono invece abbandonati a loro stessi.

Se questa è una società giusta è una domanda con una risposta banale.

Ma se questa è una società che cerca minimamente di attenersi ai principi costituzionali lo è un poco meno. L’articolo 32 della Costituzione è considerato fondamentale per una sana convivenza. Traete voi le conclusioni.