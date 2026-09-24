Temi del giorno:
previsioni arpal
Giornata caratterizzata da variabilità
24 settembre 2026 | 07:05
Nuvolosità variabile al mattino per transiti nuvolosi che si fanno più frequenti da metà giornata: dal pomeriggio nuvolosità medio-alta diffusa su tutta la regione in un contesto, tuttavia, generalmente asciutto. Non si escludono rare ed effimere schiarite: così la previsione di Arpal
VENTI: al mattino brezze costiere, a seguire ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali con intensità tra debole e moderata sul Centro-Ponente. In serata prevalenza di venti deboli variabili con locali rinforzi meridionali
MARE: poco mosso
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna
TEMPERATURE: minime quasi stazionarie, massime in lieve aumento o localmente stazionarie
UMIDITÀ: su valori medio-alti