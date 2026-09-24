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Giornata caratterizzata da variabilità

24 settembre 2026 | 07:05
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Giornata caratterizzata da variabilità

Nuvolosità variabile al mattino per transiti nuvolosi che si fanno più frequenti da metà giornata: dal pomeriggio nuvolosità medio-alta diffusa su tutta la regione in un contesto, tuttavia, generalmente asciutto. Non si escludono rare ed effimere schiarite: così la previsione di Arpal

VENTI: al mattino brezze costiere, a seguire ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali con intensità tra debole e moderata sul Centro-Ponente. In serata prevalenza di venti deboli variabili con locali rinforzi meridionali

MARE: poco mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna

TEMPERATURE: minime quasi stazionarie, massime in lieve aumento o localmente stazionarie

UMIDITÀ: su valori medio-alti