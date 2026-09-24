Chiavari: transito bici in piazza Matteotti; tra le 7 e le 9, una ogni 20″

Dal Circolo Legambiente Cantiere Verde

Nella cornice del Giretto d’Italia, “gara” nazionale che vede impegnate le città maggiormente sensibili alla promozione (non solo a parole) della mobilità sostenibile, in data odierna abbiamo contato i passaggi di biciclette transitate in Piazza Matteotti.

Il regolamento del giretto prevede il monitoraggio dell’utilizzo delle biciclette e affini in una finestra temporale di due ore nella fascia oraria 7-10. Abbiamo osservato cosa succede tra le 7 e le 9. Ecco i risultati!

Complessivamente sono transitate 357 bici, ovvero una media di una ogni 20 secondi, tre al minuto, ricordiamo, solo in Piazza Matteotti. Tra gli adulti, il 58% e a guida femminile, mentre abbiamo contato 65 passaggi di giovani e giovanissimi che si recavano a scuola, tutti o quasi (qualche ritardatario c’era) nella fascia 7,15-8.

La concentrazione più alta di transiti in bicicletta l’abbiamo registrata tra le 7,30 e le 7,45: n. 75, mediamente uno ogni 12 secondi.

Chiavari rinnova la propria vocazione di città ciclabile – ma c’è ancora bisogno di dirlo? Il paesaggio urbano della cittadina rivierasca è impensabile senza le due ruote … Non solo in pianura, ma grazie alle biciclette a pedalata assistita e la diffusione delle e-bike, anche nelle zone collinari. Di quest’ultimi dispositivi tecnologici ne abbiamo contato complessivamente – in termini di passaggi – n. 52. Invece, solo n. 6 i passaggi in monopattino.