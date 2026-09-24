Chiavari: Pino Lanata in trincea, a difesa della caccia

Da Pino Lanata

Il 23 settembre scorso il Corriere della Sera a pag. 24 riporta un articolo a firma Clarida Salvadori strutturalmente riportante opinioni contro la caccia.

Cita una ricerca fatta dalla IPSOS DOXA, per conto della Fondazione Capellino, senza precisare quanti sono stati gli intervistati e di quale tipologia. Probabilmente i soliti “quattro amici al bar”.

Mai il Corriere della Sera ha pubblicato le mie controdeduzioni/repliche alle false affermazioni dei vari Dacia Maraini, Susanna Tamaro, Mario Tozzi, Vittorio Feltri (che ammette di aver dato da mangiare a un topolino), e Brambille varie.

La ricerca afferma che il 74% degli intervistati ritiene che la caccia debba essere abolita e il 55% ritiene che la riforma proposta peggiori le norme attuali.

Sicuramente i cacciatori, rispetto all’intera popolazione, sono una minoranza, circa 500.000 cittadini pluricontrollati, schedati, sorvegliati dalla pubblica autorità. Sono sicuro che molti degli “anticaccia” non sarebbero idonei al porto armi, Brambilla in primis con diverse denunce relative alla gestione di sue attività e associazioni.

La “tiratura “ del Corriere della Sera è di circa 150.000 copie cartacee al giorno: sono acquistate da una esigua minoranza e con ciò nessuno chiede di eliminare il Corriere della Sera e i suoi lettori.

Ritornando al suddetto articolo si nota, in particolare, l’ennesima provocazione della Brambilla; cito testualmente: è impensabile e inaccettabile regalare loro (i cacciatori) un patrimonio che appartiene a tutti gli uomini (e le donne?) perché la fauna selvatica è proprietà dello Stato… sparare per divertirsi non è tollerabile, non è una questione ambientale ma anche una importanza per la sicurezza e la salute pubblica.

Sarebbe ora che simili altisonanti affermazioni fossero oggetto di indagini giudiziarie, di denunce e querele.

Ai cacciatori non viene regalato nulla: pagano, pagano, pagano, tanto, tanto, tanto allo Stato, alle Regioni, a diversi organismi locali, a varie compagnie di assicurazione, che è obbligatoria.

Forse la Brambilla, con tutta la sua variopinta compagnia, non si accorge che ci sono devastanti guerre in corso, che muoiono migliaia di persone civili e militari, che vengono sparati missili, bombe, droni sicuramente distruttivi ma anche altamente inquinanti come tutti gli aerei di cui nessuno parla.

E non si accorge che sono circa 1300 i morti sul lavoro di quest’anno; sicuramente di “caccia” non deve mai morire nessuno, ma forse, statisticamente, i pochi incidenti che cita sono insignificanti.

Oggi si vuol convincere tutti che chi inquina cielo e terra sono i pochi grammi di pallini di piombo delle cartucce sparate dai cacciatori!

Non c’è corretta informazione ma disinformazione, ma lottare contro la disinformazione è ormai impossibile: in pochi detengono il monopolio dell’informazione, pochi sempre più ricchi e potenti; il tutto è addio alla libertà.

E meno male che Levante News pubblica integralmente tutti i miei brontolii.

Certamente la caccia, come regolamentata passione, si avvia di per sé, verso il tramonto, ma le false accuse che vengono ad essa rivolte sono veramente rivoltanti.

Caccia SI caccia NO è comunque una “battaglia” fra minoranze, ma la minoranza anticaccia ha un potere mediatico veramente immenso. Questo si che è un problema per la sicurezza pubblica, soprattutto quando devianti opinioni personali sono spacciate per certezze, esche alle quali “abboccano” tutti coloro che non cercano di informarsi correttamente. Pochissimi hanno letto il recente disegno di legge che propone aggiornamento della legge sulla caccia n. 157 del 1992; disegno che ai cacciatori NON da assolutamente nulla; solo qualche precisazione e solo due specie cacciabili in più (oca e colombo domestico).

E così anche il Sig. Capellino, dell’omonima fondazione, si erge a difensore dell’ambiente chiedendo l’abolizione della caccia… forse avrebbe bisogno di un “cappello” per tenere al fresco il suo cervello e quindi rinfrescare le sue idee; forse capirebbe che la caccia non è un problema, anzi è proprio il contrario; la caccia, quella legale, è gestione/risorsa, punto e basta. Poche sono le specie cacciabili: forse il problema è la peste suina, l’aviaria, i virus west nile, usutu e covid vari.

L’eliminazione dei cinghiali del nord Italia, degli storni di Roma, dei colombi di città lombardo/piemontesi non è stata fatta dai cacciatori ma dai cosiddetti piani di controllo predisposti da varie pubbliche autorità e alla fine migliaia di animali sono stati distrutti, bruciati o interrati; e il costo è pagato da tutti. Questa è realtà inconfutabile, ma nascosta.