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Sabato 26 e domenica 27 settembre|
Chiavari: Giornate del Patrimonio, Museo Archeologico aperto
Dal Museo Archeologico Nazionale di Chiavari
“Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari apre le porte nel fine settimana”
Sabato 26 e domenica 27 settembre il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, che quest’anno invita a riflettere sul tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.
Un tema particolarmente significativo per un museo archeologico, luogo in cui la tutela e la conservazione del patrimonio si intrecciano quotidianamente con la ricerca, la conoscenza e la possibilità di restituire alla comunità la storia del proprio territorio.
Per l’occasione il Museo sarà aperto 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟔 dalle 9 alle 14 e, straordinariamente, dalle 15 alle 19.
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟕 apertura straordinaria dalle 15 alle 19; sarà inoltre possibile partecipare
a due visite guidate con gli archeologi del Museo, alle 15.30 e alle 17.30, per conoscere più da vicino le collezioni e la storia della necropoli preromana di Chiavari.
Le aperture del Museo si svolgeranno in concomitanza con ChiavarInCosplay 2026, il festival che nel fine settimana porterà a Chiavari appassionati di cultura pop, fumetti, videogiochi, cinema e serie TV, con cosplay, incontri e iniziative diffuse in città. Un’occasione particolare per mettere in relazione pubblici, linguaggi e forme diverse di partecipazione alla cultura.
Per informazioni e prenotazioni:
drm-lig.museochiavari@cultura.gov.it
0185 320829
Facebook e Instagram: Museo Archeologico Nazionale Chiavari
Biglietti
• Intero: € 3
• Ridotto 18-25 anni: € 2
• Gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto