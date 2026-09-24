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Sabato 26 e domenica 27 settembre

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Attualità
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Chiavari: Giornate del Patrimonio, Museo Archeologico aperto

24 settembre 2026 | 12:44
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: Giornate del Patrimonio, Museo Archeologico aperto

Dal Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

“Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari apre le porte nel fine settimana”
Sabato 26 e domenica 27 settembre il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, che quest’anno invita a riflettere sul tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

Un tema particolarmente significativo per un museo archeologico, luogo in cui la tutela e la conservazione del patrimonio si intrecciano quotidianamente con la ricerca, la conoscenza e la possibilità di restituire alla comunità la storia del proprio territorio.

Per l’occasione il Museo sarà aperto 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟔 dalle 9 alle 14 e, straordinariamente, dalle 15 alle 19.

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟕 apertura straordinaria dalle 15 alle 19; sarà inoltre possibile partecipare

a due visite guidate con gli archeologi del Museo, alle 15.30 e alle 17.30, per conoscere più da vicino le collezioni e la storia della necropoli preromana di Chiavari.

Le aperture del Museo si svolgeranno in concomitanza con ChiavarInCosplay 2026, il festival che nel fine settimana porterà a Chiavari appassionati di cultura pop, fumetti, videogiochi, cinema e serie TV, con cosplay, incontri e iniziative diffuse in città. Un’occasione particolare per mettere in relazione pubblici, linguaggi e forme diverse di partecipazione alla cultura.

Per informazioni e prenotazioni:

drm-lig.museochiavari@cultura.gov.it
0185 320829

Facebook e Instagram: Museo Archeologico Nazionale Chiavari

Biglietti
• Intero: € 3
• Ridotto 18-25 anni: € 2
• Gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto

Generico settembre 2026

 